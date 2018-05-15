Фильм Дудя об Алексее Балабанове. Лучшие цитаты

Юрий Дудь: «Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это бред. Балабанов очень любил нашу страну, и особенно наших людей, поэтому он никогда не боялся говорить об их недостатках, и иногда он делал это настолько жутко, что людей разрывало от ужаса и гнева, но всегда он делал это виртуозно».

Надежда Васильева: «Я поняла, что хотела бы выйти за него замуж, потому что этот мир, который он создал на экране, очень близок мне по духу. А потом уже я увидела его на »Ленфильме» , и, как в «Мастер и Маргарите», любовь выскочила из-за угла и пронзила ножом».

Агния Кузнецова: «Я шла по коридору Щукинского института, который заканчивала уже, и меня встретила ассистент по актерам Тата Лелик. И говорит: „Девочка, иди сюда! Знаешь такого режиссера — Алексей Балабанов?“, я говорю: „Конечно, знаю“, а она: „Ну, вот, пробы у него на главную роль женскую, фотки свои дай“. Я напечатала фотки, она мне сразу дала сценарий и говорит: „Он прилетит из Питера, у тебя будут пробы“. И я сижу в Щуке и вспоминаю, что в конце 90-х вышел фильм „Брат“, и мы с братом сидели на диване, смотрели фильм на ленточной кассете, и я кричала брату: „Я буду сниматься у этого режиссера“, и через шесть лет я была у него на съемочной площадке».

Надежда Васильева: «Почему он на пленку всегда снимал? У него было твердое убеждение, что, так как пленка делается из коров, это еще одна энергия, которая воспринимает человеческую энергию, пропускает через себя и выпускает на зрителя».

Надежда Васильева о фильме «Про уродов и людей»: « Инна Чурикова сказала, что ее рвало. Я так обрадовалась. Во, проняло, значит. Реакция может быть совершенно разная, но она есть, и это здорово. Когда человек подходил к Леше на улице и говорил: «Я тебя ненавижу», это тоже здорово. Он вызывал эмоции, он поднимал внутренние чувства человека, потому что, когда человек мертвый, ему все равно. Таких сейчас много очень».

Надежда Васильева: «Деньги ему не нужны были. Он ходил в магазин, очень любил покупать правильные продукты, и, помню, мы зашли однажды магазин и купили ему куртку. И он даже сам сходил в кассу. По-моему, плохо понимал, сколько она стоит».

Надежда Васильева: «Алеша очень любил людей. Он видел людей, которые страдают, и мимо никогда не проходил, домой приволакивал. Это были пьяницы, бомжи, ну, в общем, тот мир Достоевского, который нуждался в его помощи. Иногда меня это радовало, иногда я восхищалась, а иногда, конечно, раздражалась, потому что я уже уставала быть до такой степени совестливой, что надо всех обогреть, содержать и тому подобное. Но, видимо, в сердце русской женщины есть эта любовь к алкоголику, который лежит в сугробе. Я не могу пройти мимо, я по-другому отношусь к пьянству. И Леша относился к этому тоже по-другому. Он приводил домой, кормил их и показывал им свои фильмы. Он говорил мне: „Он же не может пойти в кино, и он не видел фильм „Война““.

Сергей Сельянов: » Данила Багров для всех положительный персонаж, кроме социально ангажированных людей. Почему его вообще полюбили? Потому что это про достоинство, которого нашему народу не хватает. Народ сильный — это огромный дефицит».

Надежда Васильева о сходе лавины во время съемок фильма «Связной» в Кармадонском ущелье: «Я разбудила Лешу, сказала: „Там сошла лавина“, и Леша сказал: „Значит, их нет“. Единственный человек, который не верил, что они живы, — это Леша. Он сказал: „Я знаю, что их нет“. Жизнь после этого была очень странная. Мы не спали вообще. Мы все время с кем-то разговаривали: и днем, и ночью. Леша начал пить. Причем по-страшному. Мне сказали, чтобы я не вмешивалась, потому что он должен „отпить свое“, иначе ему не прийти в себя. У Леши началась внутренняя трагедия, что это должен был быть он, потому что Сережа был святой, был очень хорошим человеком, а Леша считал себя плохим человеком».

Юрий Дудь: «Горенбург сказал, что, если бы Балабанов завязал, он бы лет 35 еще прожил. Как вы относитесь к такой медицинской гипотезе?»

Надежда Васильева: «И что бы мы имели? Несчастного человека? Все эти 35 лет. Он делал что хотел. Всю жизнь. И лучше пусть он делает недолго, но только то, что хочет. Ему хотелось жить так, как он хотел. И это правильно. Хотя мне очень без него плохо. Но я уважаю чужие чувства. Я ходила за ним просто, как мамка. Мне надо было знать, что он жив, что его не переехала машина. Я должна была просто за ним ходить и его охранять. Не менять. Он все равно сделал бы так, как он хотел».

Надежда Васильева о смерти Балабанова: «Я была в Петербурге. На пробах. Одевала артистов. И потом хотела в кино пойти. Но Леша мне позвонил, сказал, что поспит и не очень хорошо себя чувствует. И я решила, что надо поехать. И дальше началась свистопляска с пробками, мы собрали с моей подругой все пробки мира. Их никогда не было. Мы приехали часа через два, а когда я ехала, я уже знала, что его нет. Такие у нас были отношения, что, даже когда я его искала, я всегда в конце знала, что в этом месте его найду, и я находила. А тут поняла, что не найду. Я была готова».

https://www.youtube.com/watch?v=2kJoQS5m2WU&t=5256s

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