Логика и магия: что почитать, если хочешь жить лучше

В нашей жизни столько беспорядка и внезапных проблем, что каждый второй может заявить о том, что ему просто некогда читать. Парадоксально, ведь существуют книги, которые помогают организовать свою жизнь, укрепить отношения и качество твоей работы. Некоторые из них, возможно, тебя разозлят или расстроят, но самое главное — эти книги помогут сделать твою жизнь лучше.

1. «Где мой сыр?» — Спенсер Джонсон

Если ты боишься перемен, эта книга научит тебя проще относиться к изменениям жизни и принимать сложные решения. Лабораторные мышки доступно показывают, в чем наши заблуждения, а легкий юмор и рациональные обсуждения передают атмосферу волнения, которое испытывают люди перед тем, как их жизнь станет лучше.

— Потому, что имеем на это право — сказал Гом. — Право? На что? — не отставал Мон. — Право на свой кусок сыра. — Почему? — Потому что мы не виновны в том, что возникли такие проблемы. Виноват кто-то другой, и мы вправе иметь компенсацию за причиненный ущерб. — Может, прекратим этот бессмысленный разговор и приступим к разведке нового куска сыра? — не очень уверенно заметил Мон. — Еще чего? Я не уйду отсюда, пока не выясню все причины постигшего нас несчастья.

2. «Позитивная иррациональность. Как извлекать выгоду из своих нелогичных поступков» — Дэн Ариели

Знаешь ли ты, как на самом деле твой мозг оценивает потенциальных партнеров? Или о том, действительно ли повышение зарплаты повлияет на качество твоей работы? Наши иррациональные поступки, которые мы совершаем в угоду собственным эмоциям, могут оказаться полезными — если ты знаешь, как их правильно использовать. Американский ученый, широко известный благодаря своим лекциям на площадке TED, поможет разобраться в привязанности к определенным вещам и научиться обращать их в собственный успех.

Стоило компании Pilsbury отказаться от включения в смесь яичного порошка и предоставить хозяйкам возможность самим добавлять в смесь свежие яйца, а также молоко и масло, как продажи резко пошли вверх. Когда домохозяйки 1950-х годов стали самостоятельно добавлять в полуфабрикаты яйца и еще пару-другую ингредиентов, этого, по всей видимости, оказалось достаточно для того, чтобы превратить «искусственные» торты в произведения кулинарного искусства.

3. «Эмоциональный интеллект» — Дэниел Гоулман

Согласно теории автора этой книги, каждый человек по-разному владеет эмоциональными навыками, такими как самоосознание, выражение эмоций и управление ими, контроль желаний, отсрочка удовольствия и многими другими. Оказывается, именно эти качества помогают добиться успеха, а вовсе не «обычный» уровень интеллекта, который еще называют IQ.

Именно отсутствие этих навыков становится причиной того, что даже люди с блестящим умом оказываются неспособными наладить взаимоотношения с другими, проявляя себя бесцеремонными, вызывающими или бездушными. Обладая способностями к общению, человек сумеет придать нужный характер случайной встрече, мобилизовать и воодушевить, преуспеть в интимных отношениях, убедить и приобрести влияние, успокоить и ободрить других.

4. «Легкий способ перестать откладывать дела на потом» — Нейл Фьоре

Если ты регулярно переносишь задачи из своего to-do списка на следующий день, а потом долго мучаешься чувством вины, тебе стоит научиться наслаждаться свободным временем и позволить себе немного отдыха. С каждой новой главой ты почувствуешь, как туман в голове рассеивается, а также возвращается ощущение контроля собственной жизни. Также автор предлагает несколько простых упражнений, которые окончательно избавят от желания отложить неприятное дело на потом.

Как только вы начинаете чувствовать, что пропадаете под гнетом огромного, серьезного дела, нависающего над вами, напомните себе: «Я сделаю лишь один маленький шаг. Один грубый-грубый черновик; один несовершенный набросок; один звонок. Это все, что мне нужно сделать сейчас». Вы никогда не сможете построить целый дом за один присест. Все, что вы можете сделать «сейчас», так это залить бетон для фундамента; воздвигнуть стены; забить один гвоздь — по одному маленькому шагу зараз.

5. «Непроторенная дорога. Новая психология любви, традиционных ценностей и духовного развития» — Скотт Пек

Этот бестселлер был написан несколько десятилетий назад, но несет немало полезных указаний для людей нашего времени, в особенности тех, кто хочет улучшить свои отношения и быстрее распознавать проблемы. Большая часть информации посвящена токсичным моделям взаимодействия, хоть этот термин никак не озвучивается. А понятные притчи и примеры из личной практики наглядно показывают, к чему могут привести отношения двух несчастных влюбленных.

Знаете, позволить себе быть зависимым от другого человека — это худшее, что можно с собой сделать. Лучше уж быть зависимым от героина. Если героин есть, то никогда не подводит. Если он есть, то всегда сделает вас счастливыми. Но если вы ожидаете, что вас сделает счастливым другой человек, то вам предстоят бесконечные разочарования.

6. «Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам» — Малкольм Гладуэлл

Мы прекрасно понимаем роль виральных роликов на ютубе, а также то, что любой контент совершенно неожиданно может стать популярным среди миллионов людей без всяких финансовых вложений. Что остается секретом — так то, что именно влияет на распространение идей в массах. Книга отлично подходит и для тех, кто ищет вдохновение в своей карьере, так и для тех, кто хочет управлять собственными идейными эпидемиями.

Если вы не запомните то, что я вам скажу, с какой тогда стати вы будете менять свое поведение, или покупать мой товар, или отправитесь смотреть мой фильм?

7. «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» — Хэл Элрод

Хоть у многих людей с годами сформировалась привычка выделять на себя время после работы, вовсе не значит, что это лучший путь для развития личности. Автор этого бестселлера рекомендует просыпаться на час раньше, чтобы успевать больше. Даже если тебе кажется это жестоко — терять лишний час сна, на практике ты получишь гораздо больше пользы, восстановишь физические силы, научишься медитировать и визуализировать цели, чтобы быстрее их достигать.

Всегда помните о том, что если не сможете найти время для саморазвития, то вам придется искать время для боли, душевных мук и постоянной борьбы.

Предвзятость и самоуверенность — главные проблемы, которые встают на пути тех, кто хочет добиться большего. С помощью этого бестселлера ты научишься оптимизировать собственное мышление, обращать внимание на собственные когнитивные ошибки, а также структурировать любую получаемую информацию.

Бедные — еще одна группа, в которой … небольшие деньги, которые человек получает, воспринимаются как сокращение потерь, а не выигрыш.