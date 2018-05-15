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Кеды Converse x Off-White
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Кеды Converse x Off-White 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Что же сделал Вирджил? Итак, в его талантливые руки попала классическая модель Chuck Taylor в белом цвете. Действие первое — обесцветить полностью. Так кеды стали прозрачными, а ты ведь помнишь, что это тренд. Шаг второй — фирменные штрихи, среди которых закавыченное слово, в этот раз Vulcanized, а также красная пластиковая бирка, как и на коллабе с Nike. И напоследок дизайнер напомнил нам, где право, а где лево. Все-таки все гениальное просто.
Не знаем, как ты, а мы в очередь, которая не исчезает у ЦУМа уже несколько дней.
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