Кеды Converse x Off-White

Что же сделал Вирджил? Итак, в его талантливые руки попала классическая модель Chuck Taylor в белом цвете. Действие первое — обесцветить полностью. Так кеды стали прозрачными, а ты ведь помнишь, что это тренд. Шаг второй — фирменные штрихи, среди которых закавыченное слово, в этот раз Vulcanized, а также красная пластиковая бирка, как и на коллабе с Nike. И напоследок дизайнер напомнил нам, где право, а где лево. Все-таки все гениальное просто.