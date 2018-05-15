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Богатая женщина оскорбила официантку. Ее ответ идеален.
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Богатая женщина оскорбила официантку. Ее ответ идеален. 

Карельские вести 1 час назад
Я работаю в очень дорогом ресторане. Я пошла в роскошный салон, чтобы сделать себе прическу. Там я увидела женщин, которые часто посещают ресторан, в котором я работаю.
— Здравствуйте, рада вас видеть.
— Ты же официантка из того ресторана, который находится за углом?
— Да. Как у вас дела?
— Я не думаю, что люди такого уровня как ты, могут позволить себе такой салон.
— Извините?
Вдруг женщина начала говорить с моим парикмахером:
— Дорогая, ты знаешь, что эта девушка официантка? Ты уверена, что у нее хватит денег расплатиться? Может, ты сначала проверишь ее?
— Мадам, эта девушка ходит уже сюда в течение двух лет. Она надежный клиент.
— Какое транжирство! Такие бедные девочки не должны тратить деньги на такие вещи. Разве тебе больше некуда их деть?
После этой фразы все люди в салоне затихли и смотрели на нас троих.
— Извините, мадам. Я работаю в ресторане лишь потому, что хочу проводить продуктивно свое время. Я студентка самого престижного колледжа и учусь на биомедицинской инженерии. И, если вам это так интересно, у меня достаточно денег. Даже если я бедная официантка, то вам не кажется, что люди имеют право делать со своими деньгами все, что захотят? Кстати, ваш муж два раза в неделю приходит в ресторан, заказывает себе чашку кофе и постоянно жалуется на вас. Мне очень вас жаль, мадам!
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