Кем был Муслим Магомаев на самом деле

Муслим Магометович Магомаев во всех источниках именуется азербайджанским (и, конечно же, советским) певцом и композитором. Родился прославленный баритон, действительно, в столице Азербайджанской республики, Баку. Но были ли у него вообще предки-азербайджанцы, это большой вопрос

Происхождение матери

Мама Муслима Магометовича, Айшет Ахмедовна, тоже принадлежала к артистической среде. Она была актрисой, лауреаткой Сталинской премии 1941 года. Сценический псевдоним Айшет Ахмедовны — Кинжалова. Родилась она в столице Республики Адыгея, Майкопе. Отец Айшет Ахмедовны был турком, мать — на 50% русская, на 50% адыгейка.

Феликс Киреев, историк осетинского происхождения, исследовал родословную известного певца и сделал очень любопытный вывод. Дедом Айшет Кинжаловой мог являться осетин Иван Александрович Ханжалов. Он был дворянином высокого происхождения, белогвардейским полковником и начальником Владикавказского военного округа.

Естественно, в советское время «блистать» таким «не рабоче-крестьянским» происхождением известная актриса не могла. Да и сам Муслим Магомаев никогда не упоминал о том, что его прадед был осетином и царским подданным. В имя сохранения жизни своей и своих детей предкам Магомаева пришлось забыть об этой части своей родословной.

Происхождение отца

Отец Магомаева был театральным художником. По официальным данным, по национальности он являлся азербайджанцем. Дед Муслима Магометовича по отцу, Абдул-Муслим, был прославленным азербайджанским и чеченским композитором. Его именем названа филармония в Баку. Но происходил он из старинного чеченского рода, или по-чеченски тейпа, вашендорой. Родился в Грозном, столице современной Чеченской республики.

Сам Муслим Магомаев говорил, что его бабушка по отцовской линии (Багдагуль-Джамал) была татаркой. Вопросов о национальной принадлежности дедушки певец избегал. Но в Чечне отлично знают и его деда, и прадеда. Прадед Муслима Магометовича был чеченским мастером-оружейником, рожденным в селении Старые Атаги. Именно там находится родовое гнездо Магомаевых, и оттуда происходит их фамилия. Таким образом получается, что в роду Муслима Магометовича были русские, осетины, татары, турки, адыгейцы и чеченцы.

Несмотря на столь пеструю смесь разных кровей, сам Муслим Магомаев всегда однозначно определял свою национальную принадлежность. Он считал себя только азербайджанцем, вероятно, отдавая дань любви и уважения земле, которая стала для него родной. О себе певец говорил так: «Азербайджан — мой отец, а Россия — моя мать». Чеченцы же считают Муслима Магомаева своим и гордятся им.