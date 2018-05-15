Почему Ленин и Крупская не завели детей

Одной из причин бездетности партийного брака историки называют неспособность к деторождению Надежды Крупской . Вероятно, виной тому была революционная карьера супруги Ильича.

Болезнь Крупской

Так, с осени 1897 года по весну 1898 года Крупская, осужденная за свою политическую деятельность, провела в тюремной камере, где сильно простудилась и заболела по «женской» линии. Мать Надежды Константиновны даже писала прошения о помиловании ввиду тяжелейшего состояния дочери.

Еще больше подорвала здоровье Крупской поездка в Сибирь к мужу. Оттуда, из Шушенского, она писала Марии Александровне Ульяновой довольно бодрые письма. Единственное, что омрачало радость ее супружеской жизни, — невозможность стать матерью. Было очевидно, что супруги хотят детей, но пока с этим дело обстоит неважно.

Спустя год из-за ухудшившегося состояния Крупская прошла обследование. Врачи поставили ей диагноз: Базедова болезнь. Надежда Константиновна многие годы лечилась в Австрии, потом в Швейцарии, но результаты остались неутешительными. Матерью она стать так и не смогла, хотя и очень хотела этого.

Болезнь Ленина

Есть версия, что еще в молодости Владимир Ленин перенес серьезное заболевание, которое сделало его бесплодным. Например, немецкий доктор Адольф фон Штрюмпель, которого пригласили в Россию для лечения Ленина незадолго до его смерти, поставил ему такой диагноз: «Эндартериит люеса» (сифилитическое воспаление сосудов) с вторичными очагами размягчения, вероятнее всего. Но люес несомненен. (Вассерман в крови и спинномозговой жидкости негативный. Спинномозговая жидкость нормальная.) Лечение, если вообще возможно, должно быть специфическим”.

Надо сказать, что молодость Владимира Ильича пришлась на времена эпидемии сифилиса в России да и во всей Европе. Скорее всего, что недолеченный в молодости недуг и привел к бесплодию.