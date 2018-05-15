Муж поехал в командировку. Но потом получил от жены шокирующее письмо.

Дорогой мой муж!

Перед тем как ты вернешься из командировки, я хочу тебе сказать, что со мной произошел незначительный несчастный случай. К счастью, все закончилось хорошо, и я не пострадала, можешь за меня не беспокоиться.

Я возвращалась домой из магазина и на повороте вместо тормоза нажала на газ. К счастью, я врезалась в припаркованную машину.

Мне очень жаль, но я знаю, что ты у меня добрый и сразу же простишь меня. Ты знаешь, что я тебя безумно люблю. Ниже я прикрепила фотографию.

Не могу уже дождаться, когда обниму тебя.

Твоя любящая жена.