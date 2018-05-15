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Муж поехал в командировку. Но потом получил от жены шокирующее письмо.
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Муж поехал в командировку. Но потом получил от жены шокирующее письмо. 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Дорогой мой муж!
Перед тем как ты вернешься из командировки, я хочу тебе сказать, что со мной произошел незначительный несчастный случай. К счастью, все закончилось хорошо, и я не пострадала, можешь за меня не беспокоиться.
Я возвращалась домой из магазина и на повороте вместо тормоза нажала на газ. К счастью, я врезалась в припаркованную машину.
Мне очень жаль, но я знаю, что ты у меня добрый и сразу же простишь меня. Ты знаешь, что я тебя безумно люблю. Ниже я прикрепила фотографию.
Не могу уже дождаться, когда обниму тебя.
Твоя любящая жена.
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