Муж поехал в командировку. Но потом получил от жены шокирующее письмо. 

Дорогой мой муж!
Перед тем как ты вернешься из командировки, я хочу тебе сказать, что со мной произошел незначительный несчастный случай. К счастью, все закончилось хорошо, и я не пострадала, можешь за меня не беспокоиться.
Я возвращалась домой из магазина и на повороте вместо тормоза нажала на газ. К счастью, я врезалась в припаркованную машину.
Мне очень жаль, но я знаю, что ты у меня добрый и сразу же простишь меня. Ты знаешь, что я тебя безумно люблю. Ниже я прикрепила фотографию.
Не могу уже дождаться, когда обниму тебя.
Твоя любящая жена.