Не в себе: как живут люди-химеры

Американская модель Тейлор Махл долгое время отказывалась сниматься с открытым животом: из-за редкой генетической аномалии под названием химеризм она совмещала в себе два набора ДНК, поэтому левая половина ее тела темнее, чем правая. Но если Махл сумела использовать свою особенность как изюминку в модельной карьере, то для обычных людей химеризм может создавать большие проблемы. «Лента.ру» разобралась, каково жить, будучи близнецом самому себе.

Первая химера

По версии исследователя Эрин Мартин, первой человеческой химерой, описанной учеными, стала некая миссис Маккэй из северной Англии. В 1953 году 33-летняя британка решила сделать доброе дело — впервые сдать кровь для нуждающихся. Когда ученые в лаборатории попытались определить, какая группа крови у женщины, они пришли в замешательство: в образцах оказались клетки сразу двух разных групп. Доктора дважды проверили, не смешалась ли кровь двух доноров и была ли соблюдена технология перевозки. Однако все проверки оказались успешными, и ошеломленные медики отправили образцы крови в Лондон к специалисту-гематологу Роберту Рэйсу.

Лондонские ученые были крайне озадачены результатами: считалось, что один человек в принципе не может иметь две группы крови сразу. Однако Рэйс вспомнил, что некоторое время назад читал статью своего коллеги о похожем явлении у коров: у двух новорожденных телят-близнецов оказалось по две группы крови у каждого. Гематолог решил, что и у миссис Маккэй был близнец, и его кровь попала в ее кровеносную систему, пока они вместе были в утробе матери. Предположение ученого подтвердилось: британка призналась, что у нее действительно был брат-близнец, однако он умер, когда ему было три года.

Таким образом миссис Маккэй неожиданно для себя оказалась химерой. До этого исследователи находили подобные аномалии в растениях и у животных, однако считали, что в случае с человеком такое невозможно. Донором миссис Маккэй так и не стала — кровь одновременно двух групп не подходила обычным людям. Рэйс же был так впечатлен, что написал письмо другу-иммунологу: «Разве это не чудесно, что кровь давно погибшего брата продолжает течь по ее венам?» По его словам, вероятнее всего со временем клеток погибшего брата становилось все меньше и меньше. Однако ученые никак не проверили эту гипотезу.

Родители, которые никогда не рождались

Но если миссис Маккэй всего лишь не смогла стать донором, неназванному 34-летнему американцу и его жене пришлось пережить непростое выяснение отношений — ДНК-тест показал, что мужчина не являлся отцом собственного ребенка. В июне 2014 года пара обратилась к генетику Барри Старру. Они спросили, каким образом у их ребенка, зачатого с помощью ЭКО, оказалась группа крови, которой нет ни у его отца, ни у матери. Тест на отцовство подтвердил опасения, и американцы предположили, что в клинике использовали не его генетический материал. Пара даже наняла адвоката для разбирательств, но ошибки быть просто не могло: американец был единственным белым мужчиной, сдавшим сперму.

Старр посоветовал паре сдать комплексный тест на родство. Его результаты показали, что мужчина приходится собственному сыну дядей. Тогда ученый понял, что имеет дело с химерой, тем более, что у отца была своеобразная пигментация кожи: в темную и светлую полоску, как у зебры. В детстве ему даже приходилось врать, что он жертва пожара, чтобы его не дразнили другие дети. Старр попросил мужчину сдать анализ на химеризм, и исследование уже показало, что в то время как в его слюне содержится другой набор генов, десять процентов клеток спермы совпадают с набором ДНК его сына. Мужчину официально признали химерой и родителем ребенка, хотя на самом деле его отцом был поглощенный им в утробе брат.

В 2002 году в подобной ситуации оказалась американка Карен Киган. Ей срочно потребовалась пересадка почки, все три сына были готовы помочь 52-летней матери и стать донорами. Однако анализы показали, что двое из них не являются ее родными сыновьями. Киган сообщили об этом по телефону и завалили вопросами о детях: месте их рождения, весе, росте и особенностях внешности. По словам доктора Лина Ухла, врачи поначалу решили, что Киган им врет и усомнились в ее адекватности. Долгое время врачи не могли обнаружить в ее теле клетки, идентичные клеткам ее детей. В итоге женщина вспомнила, что ей недавно удалили лимфоузел, докторам удалось найти его в лаборатории, он и стал доказательством.

Дальнейшие тесты показали, что у большинства клеток женщины был один набор генов, а у клеток шейки матки другой. Именно этот набор и переняли ее дети, объяснил доктор Лин Ухл, занимавшийся ее случаем. Он сформировался благодаря тому, что Киган в утробе матери на ранних сроках беременности поглотила свою сестру-близнеца. Сестра, по сути, и стала матерью детей американки, хотя никогда не рождалась. Ее случай подробно описало издание The New England Journal of Medicine, и эта публикация сыграла значительную роль в жизни уже другой американки по имени Лидия Фэйрчайлд.

Когда беременность не доказательство материнства

Если у Киган возникли проблемы с пересадкой почки, то 26-летняя Фэйрчайлд из-за химеризма чуть не лишилась собственных детей. Она была беременна третьим ребенком, когда развелась со своим мужем и потребовала от него выплаты алиментов. Оба родителя сделали тест на подтверждение родства со своими детьми, в ходе которого выяснилось, что у детей и матери не совпадают наборы ДНК. Фэйрчайлд немедленно обвинили в мошенничестве с участием суррогатной матери, а прокуроры потребовали изъять ее детей. Женщина была в шоке: «Я знала, что я выносила и родила их. У меня не было даже тени сомнения в моей правоте, а они сказали мне, что я не рожала собственных детей».

Когда подошел срок рожать третьего ребенка, суд постановил, чтобы на родах присутствовал наблюдатель, который должен был убедиться, что у женщины и новорожденного немедленно возьмут образцы крови на анализ. Две недели спустя ДНК-тест показал, что американка не была матерью и этого ребенка. Следствие зашло в тупик.

К счастью, адвокат женщины в поисках аргументов наткнулся на статью о Карен Киган и настоял на более подробном анализе клеток Фэйрчайлд. Генетическая экспертиза показала, что кожа и волосы Лидии содержат один геном, а шейка матки — другой, соответствующий набору генов ее детей. Все обвинения с женщины были сняты, и она, в конце концов, смогла получить алименты. Фэйрчайлд благодарит за это Киган: «Вероятно, у меня бы отобрали детей, если бы не ее случай. Никому бы не пришло в голову предположить, что я химера и свой собственный близнец».

Сложно оценить, сколько всего людей в мире страдает химеризмом. Куда более распространенным явлением является микрохимеризм, когда в организме оказывается небольшая колония чужих клеток. Ученые подозревают, что ему подвержено большинство беременных женщин, как минимум во время вынашивания плода. В 2015 году было проведено исследование, в котором специалисты изучили тела 26 женщин, умерших во время беременности или в течение месяца после родов. В клетках их почек, печени, легких, сердца и мозга были обнаружены клетки плода: все они содержали Y-хромосому, которая содержится только в мужских клетках. Все погибшие женщины вынашивали мальчиков. Чуть ранее, в 2012 году, другое исследование показало, что в клетках мозга 59 изучаемых женщин, родивших мальчиков, у 63 процентов оказались мужские хромосомы. Самой старой из них было 94 года, что доказывает — иногда клетки могут оставаться в теле женщины всю жизнь.