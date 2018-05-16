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Игнатьев: Слуцкий меня подкалывал: «Из деревни выехал, а деревня из тебя — нет»
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Игнатьев: Слуцкий меня подкалывал: «Из деревни выехал, а деревня из тебя — нет» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, как над ним подшучивал экс главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, вместе с которым он работал в «Крыльях Советов» в 2009 году.
«Видимо, «Локо» — это моя команда. Когда я переходил сюда, Леонид Слуцкий мне сказал: «Этот клуб тебе подходит. Знаю тебя, наверное, лучше тебе пойти туда: ты там уже играл, все там тебя знают». Созванивались по телефону, когда стоял выбор. Он называл меня Самоделкиным? Не знаю, с каких годов это пошло — может, с советских лет. Постоянно показывал, как я бегу — голова назад, волосы назад. Подкалывал постоянно на какую-нибудь тему: «А вот это ты знаешь? Да с чего тебе знать? Из деревни выехал, а деревня из тебя — нет», — рассказал Игнатьев.
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