«Мы работаем над этим»: Яна Рудковская планирует завести еще одного ребенка

Несмотря на ежедневную занятость и плотный рабочий график, Яна успевает уделять внимание всем детям и даже находит время для того, чтобы побыть наедине с супругом. «Мы оба так перегружены, что иногда приходим домой, падаем в кровать, а утром просыпаемся со словами: „Ты жив? — Жив. А ты жива?“. Мы очень любим друг друга. У нас очень тонкие отношения, очень трогательные. Мы вместе уже почти 11 лет, в прошлом году обвенчались, и это говорит о многом. Нам комфортно вместе», — признается Яна.

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На вопрос журналиста о том, хотела бы Яна еще раз стать мамой, продюсер ответила утвердительно. Рудковская мечтает о рождении дочери и не исключает, что радостное событие может произойти совсем скоро.