«Мы работаем над этим»: Яна Рудковская планирует завести еще одного ребенка 

Продюсер Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко воспитывают общего сынаСашу и растят из него настоящего чемпиона — мальчик пошел по стопам знаменитого отца и занимается фигурным катанием. Также у Рудковской есть двое сыновей от брака с миллиардером Виктором Батуриным и приемный сын, рожденный в браке Батурина и Юлии Салтовец.
Несмотря на ежедневную занятость и плотный рабочий график, Яна успевает уделять внимание всем детям и даже находит время для того, чтобы побыть наедине с супругом. «Мы оба так перегружены, что иногда приходим домой, падаем в кровать, а утром просыпаемся со словами: „Ты жив? — Жив. А ты жива?“. Мы очень любим друг друга. У нас очень тонкие отношения, очень трогательные. Мы вместе уже почти 11 лет, в прошлом году обвенчались, и это говорит о многом. Нам комфортно вместе», — признается Яна.
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На вопрос журналиста о том, хотела бы Яна еще раз стать мамой, продюсер ответила утвердительно. Рудковская мечтает о рождении дочери и не исключает, что радостное событие может произойти совсем скоро.
«Да, очень бы хотели. И мы с Женей сейчас над этим работаем. Материнство, я знаю точно, в разном возрасте ощущается по-разному». Я родила Николая, когда мне было 27 лет, и только через 11 лет на свет появился Саша. И это совершенно разные вещи. В 27 лет ты вообще не соображаешь, что это за ребенок. А в 38 лет… Он заплакал — ты бежишь, как сумасшедшая. Просыпается — ты уже рядом. Помню, лежишь в кровати и прислушиваешься, бьется или нет его сердце, дышит он или не дышит. У меня одна подруга родила в 45 лет, и она говорит, что это вообще другие ощущения. Ты носишься как мать-наседка. И я бы тоже хотела это испытать», — рассказала Рудковская в интервью для Woman.ru.