Лукерья Ильишенко: «С личной жизнью у меня все хорошо»

— Ты сама из Самары и как-то призналась, что переезд в Москву дался непросто. Почему?

— Нужно понимать, что это был 1997 год, мне восемь лет. Ребенку из Самары, где под боком были бабушки, родственники, друзья, подружки и целая жизнь, конечно, переезд дался непросто. Я довольно скромный человек, не могу себя назвать дико коммуникабельной девушкой, которая тут же становится душой компании. Поэтому мне было тяжело обустраиваться в Москве. Это и новый коллектив, и новая школа. Вскорости умирает отец, и опять я меняю школу, опять новый коллектив, балетное училище. Да, все было довольно сложно.

— Ты ощущаешь себя приезжей или нет?

— Никогда не ощущала себя приезжей в Москве. Прописана в столице, живу тут с восьми лет. Школу начинала и заканчивала тут.

— Ты занималась балетом, являешься чемпионом России по степу. В кино умение танцевать тебя выручает?

— Не сказать чтобы выручает. Наоборот. Меня зовут на какие-то музыкально-танцевальные роли, потому что у меня есть балетное прошлое.

— После сериала «Сладкая жизнь», который называют твоим прорывом в кино, у тебя самой она началась?

— Жизнь какая была, такая и осталась, а участие в этом проекте меня как человека никак не поменяло. Да, стали узнавать на улице, да, стали предлагать больше проектов, но по сути дела… Сладкая жизнь не зависит от тех обстоятельств, которые вокруг тебя. Моменты счастья приходят спонтанно, и ты даже не можешь этого объяснить. Например, просто идешь по улице и вдруг понимаешь, что сейчас тебе хорошо. Точно так же ты можешь сидеть в каком-нибудь красивом месте, иметь прекрасный проект в работе и ощущать себя совершенно несчастливым человеком. Мне кажется, параметры счастья — это сугубо личное человеческое ощущение. И оно не обусловлено ни материальным достатком, ни чем-то иным.

— Ты сказала, что тебя стали узнавать на улицах. Это как происходит?

— Подходят, говорят: «О, это круто! Это ты? Как там тебя — Лера из 'Сладкой жизни». Народ у нас, конечно, потрясающий.

— Ты к таким ситуациям относишься спокойно?

— С одной стороны, это круто, когда тебя узнают. Артист на площадке не получает аплодисментов, как актер театра. И для нас узнавание и есть та высокая оценка твоей работы. С другой стороны, мы все люди-человеки. Когда мы куда-то идем, уставшие, в плохом настроении, больные, подавленные, это внимание чуть-чуть напрягает. Тебя же не всегда застают в состоянии, когда ты красивая, накрашенная, вся такая искрометная, готовая фотографироваться, чтобы тебя трогали, с тобой разговаривали. Иногда хочется всех послать куда подальше и молча сидеть себе, уткнувшись в телефон или книжку.

— Ты до сих пор считаешь, что нужно самоутвердиться, а потом, успокоившись, нарожать деток?

— Да, с развитием феминизма я, конечно, перенимаю всякие его тенденции. Современная женщина не домохозяйка, она сама зарабатывает, реализуется в различных сферах, чтобы быть полноценным человеком. Я, например, совершенно не согласна с утверждениями наших родителей и людей предыдущих поколений, которые говорят: вот надо родить, тогда Бог пошлет и место, где воспитывать ребенка, и денежку какую-то. Но зачем рожать в неосознанном возрасте ребенка, который тебе не нужен, которому ты ничего умного сказать не можешь? В котором ты не можешь воспитать полноценную личность? Поэтому считаю, что нужно иметь эмоциональную, духовную и материальную базу, быть полноценным членом общества, для того чтобы плодиться и размножаться. Надо до этого дорасти.

— Чтобы иметь потомство, нужно не только это. Как у тебя с личной жизнью?

— А что у меня с личной жизнью? (Смеется.) Все хорошо.

— Какой человек должен быть рядом с тобой?

— Я думаю, это не важно. Хотя в идеале важно, но жизнь такая штука, что может случиться все что угодно. Я смотрю на довольно печальный опыт своей мамы, когда все было хорошо, а потом моего отца просто не стало. Я не пытаюсь быть пессимисткой, но это всегда нужно держать в уме. И всегда нужно рассчитывать на самого себя. Это прямая обязанность матери — сделать так, чтобы ребенок в случае чего ни в чем не нуждался. А кто должен быть рядом? Просто ты должен быть полноценным.

— Ты иногда любишь пошутить на разные темы в своем микроблоге. В жизни ты такая же шутница?

— Я в разговорном жанре не самый шутливый и юморной человек. Но иногда меня одолевает графоманское чувство и хочется подурковать, написать что-то эдакое. В детстве одна моя часть хотела заниматься журналистикой, мне хотелось писать, вот сегодня я иногда это и делаю в легком развлекательном жанре. Просто так, для себя.