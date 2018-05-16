Целлюлит на попе и измена — что бы делала Настя Решетова (примеряем образы и скандалы Кардашьян)

Анастасия Решетова — одна из самых популярных девушек нашей страны, в Instagram за ней следят почти 2 млн человек, у нее свой бизнес, а ее молодой человек — самый успешный российский рэпер. И нередко ее сравнивают с Ким Кардашьян . А Решетова и не возражает! Специально для нас Настя примерила образы всех сестер и даже их жизненные ситуации.

https://www.youtube.com/watch?v=93Vk2yorDJ0

Ким Кардашьян

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Ты поехала с семьей на пляж в Мексике, но поправилась и у тебя целлюлит. Папарацци сняли это, и фотографии уже облетели все мировые СМИ. Что будешь делать? Ведь в Instagram твое тело выглядит совсем по-другому.

Признаюсь, меня это очень сильно расстроило бы, потому что у меня предвзятое отношение к собственному телу. Я, наверное, закрыла бы комментарии, никак не реагировала бы, а потом, когда это все в себе переварила и осознала, что происходит, написала бы какой-нибудь пост о том, что люди видят то, что ожидают увидеть. Про то, что в моей безупречности все это время никто никогда не сомневался, а как только появился повод упрекнуть меня в недостатке, они за это зацепились и начали в этом копаться, пытаясь меня поддеть. Я посоветовала бы людям в первую очередь смотреть на себя. А дальше продолжала бы постить свои идеальные фотографии, как будто ничего не было.

Твой муж так переживал за тебя после ограбления, что публично наговорил кучу гадостей своему лучшему другу, который даже не спросил, как у вас дела. Как поведешь себя ты?

Я не влезала бы в их отношения и уж точно не стала бы что-то говорить в сторону друга. Возможно, просто намекнула бы мужу в спокойном разговоре, что это не стоит того.

Кайли Дженнер

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Тебе всего 20, а ты беременна от своего нового возлюбленного, при этом бывший утверждает, что это его ребенок. Ты ловишь от всех осуждающие взгляды. Будешь отвечать им или промолчишь и вообще исчезнешь, пока не родишь ребенка, тебе все-таки нельзя нервничать?

Это, конечно, очень неприятная ситуация, но думаю, что в любом случае я бы ничего не комментировала и была бы в этот момент полностью скрыта от общественности, от чужих глаз, пропала бы из Instagram на сто процентов. Возможно, выкладывала бы старые фотографии, уехала бы куда-нибудь очень далеко. И чтобы меня все это не касалось, минимизировала бы свое время в соцсетях. Я бы расставила правильные приоритеты. А то, что говорят какие-то люди, для меня ничего не значит. Я думала бы о здоровье своего ребенка и процветании своего бизнеса.

Известный фотограф снял тебя в откровенной фотосессии для одного популярного журнала, и твое фото даже попало на обложку. На нем ты почему-то решила позировать на инвалидном кресле, в латексном платье, ошейнике и на каблуках. Ты что, издеваешься?

Мир моды непредсказуемый и многогранный. Там могут случиться очень непонятные многим людям истории: съемки, показы, которые вызывают общественный диссонанс. Не все получается гладко и четко настолько, чтобы понравиться каждому зрителю и всей аудитории. Это всего лишь новый опыт, который необходим, чтобы развиваться. Это абсолютно не издевка, это просто очередной опыт.

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У вас с сестрой свой бренд одежды, и вы решаете выпустить коллекцию футболок с изображениями знаменитостей. Только вот на их фоне вы разместили свои портреты. В ответ на это общественность обрушилась на вас с осуждением. Уберешь футболки с продажи и извинишься или ничего не будешь делать?

Наверно, если у нас большой бренд и у него есть обширная аудитория, значит, это кому-то нужно. Думаю, это было даже не сравнение себя с какими-то знаменитыми личностями. Это больше какой-то мерч, продукт для очень преданных фанатов, которые хотят видеть наши изображения на своей одежде. Есть люди, которые реально фанатеют от других, и если это существует, значит, это кому-то нужно и в любом случае кому-то по приколу. Я за себя, за Анастасию Решетову, не могу сказать, что мне это нравится и что я стала бы такое делать. Но им, думаю, почему бы не сделать. Причем, если вспоминать о Кайли, я видела в России людей, причем мальчиков даже, в свитшоте с ее изображением.

Ты самая высокооплачиваемая модель в мире, на свои показы тебя зовут мировые дизайнеры, а в Instagram у тебя многомиллионная армия поклонников, но все считают, что своему успеху ты обязана популярной сводной сестре. Обидно? Станешь доказывать всем, что это не так?

Да! Я стала бы доказывать, что это не так, потому что успех становится настоящим и реальным только тогда, когда за ним стоит не кто-то, а именно ты. Поэтому я, наверно, делала бы все, чтобы тень моей сестры ушла. Чтобы ее успех существовал параллельно с моим.

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У твоего бывшего мужа проблемы с наркотиками и алкоголем, вы развелись спустя три года брака, но ты знаешь, что он снова в беде. Поможешь ему или пусть разбирается сам?

Зависит от того, как бывший муж относился ко мне, и тогда и сейчас. Он все-таки мужчина и должен быть сильным, сильнее, чем женщина. Я вряд ли пришла бы к нему на помощь сама, если бы он слезно на коленях не умолял это сделать. Думаю, что это лишнее, тем более что это бывший любимый человек. Возвращаться и иметь какие-то связи с бывшими, если у вас нет общих детей, это ни к чему.

Ты уже на последних сроках беременности, а в сеть попадает секс-видео с участием отца твоего ребенка, и его авторы утверждают, что сделано оно было совсем недавно. Поверишь?

Я в первую очередь была бы в шоке и попыталась бы разобраться в сроке данной записи. Выслушала бы сначала отца ребенка, потом ту версию, которую мне предлагают авторы этого видео. Но в любом случае я не стала бы устраивать истерики, уходить от молодого человека. Я бы сосредоточилась на главном — на беременности.

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Вы с мужем женаты уже девять лет, у вас трое детей, но у него проблемы с алкоголем и верностью. Решишься на развод или считаешь, что дети должны расти в полной семье, а измены и алкоголизм можно терпеть?

Если бы два-три года, то я, конечно, подала бы на развод. Девять лет — это очень существенный срок. Если бы я внутри ощущала, что мне все-таки хочется этого женского счастья и именно он мешает его получить, а в принципе основная цель — это быть счастливым, я бы, наверно, ушла. Мне пока сложно ответить на этот вопрос, если честно.

Твой бывший муж хочет познакомить троих ваших детей со своей молоденькой девушкой. Разрешишь?

Да, я бы разрешила. Это его дети, мои дети, мы оба их растили, и у каждого есть абсолютно равное право на общение с детьми. Мне было бы неприятно, если бы бывший муж запрещал знакомить моего нового молодого человека или мужа с детьми. Зачем все эти предрассудки или запреты? Это неправильно! Я за мир во всем мире.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eksklyuziv-peopletalk-tsellyulit-na-pope-izmena-chto-by-delala-nastya-reshetova-primeryaem-obrazy-i-skandaly-kardashyan/