Дедушка рассказал секрет счастливого детства. Это бесценно.

Мы так старались дать детям все лучшее, что сделали только хуже. Для внуков я хотел бы лучшего. Я надеюсь, что они научатся смирению, столкнувшись с унижением, и узнают, что такое честность, увидев обман. Я надеюсь, что они не будут водить машину в 16 лет — рано. Будет замечательно, если они смогут увидеть рождение щенка и смерть старой собаки. Они должны почувствовать настоящую жизнь, а не сидеть в клетке спокойствия и беспечности.

Я надеюсь, что ты, внук, узнаешь, как это — жить в комнате с младшим братом. И будет нормально, если вы будете ругаться и делить ее. Но ночью, когда младшему станет страшно и он захочет лечь спать рядом с тобой, ты разрешишь ему сделать это. И если младший брат будет бегать за тобой по пятам, я надеюсь, что ты не станешь злиться на него.

Если вы захотите стрелять из рогатки, я надеюсь, что папа научит вас этому, и вы сделаете их своими руками, а не купите в магазине. Я надеюсь, что вы будете все детство купаться в грязи и читать книги. А когда вы научитесь пользоваться компьютером, то вместе с этим научитесь считать в уме.

Я надеюсь, что вы узнаете, как это — когда ты впервые влюбляешься в девушку, и друзья начинают тебя дразнить. Возможно, вы собьете колени, учась кататься на велосипеде. Или получите ожог, впервые разжигая костер.

Меня не волнует, если вы впервые попробуете пиво, но я надеюсь, что оно вам не понравится. И если друг предложит вам наркотики, я надеюсь, вы поймете, что это не ваш друг.

Я хочу, чтобы вы находили время для того, чтобы посидеть на крыльце с дедушкой и пойти на рыбалку с папой. Я надеюсь, что мама накажет вас, когда вы разобьете мячом окно соседа, и обнимет и поцелует вас на Рождество, когда вы подарите ей сделанный своими руками презент.

То, о чем я говорю — радости и разочарования, слезы и счастье — это, на мой взгляд, единственный способ начать ценить жизнь.

В старые добрые времена жизнь была очень сложной, но в ней было много простых удовольствий. А посмотрите, что сейчас: дети прикованы к мониторам, чтобы нам было спокойней. Это неправильно. Дети должны знать, что такое борьба, что такое страх, боль, слезы… чтобы научиться со всем этим справляться. Так что берегите их от избытка и спокойствия. Но научите их смеяться, любить и жить настоящей жизнью.