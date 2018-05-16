За лучшими предложениями — в Атлант-М Тушино! SKODA RAPID с выгодой до 122 700 рублей

SKODA RAPID. Для тебя по многим причинам.

Потому что у тебя есть любовь, которая заставляет сердце биться и ради которой хочется двигаться только вперед.

Потому что у тебя есть близкие, чей комфорт и безопасность превыше всего.

Потому что у тебя есть друзья, с которыми ты чувствуешь настоящий драйв и жажду приключений.

Успейте получить ограниченное предложение на SKODA RAPID с выгодой до 122 700 рублей. *

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Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 Тел. : +7 (495) 780-9-780 www.atlant-motors.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID Ambition с пакетом WE5 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 мая. Количество автомобилей ограничено.