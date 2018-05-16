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За лучшими предложениями — в Атлант-М Тушино! SKODA RAPID с выгодой до 122 700 рублей
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За лучшими предложениями — в Атлант-М Тушино! SKODA RAPID с выгодой до 122 700 рублей 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: Wroom.ru
SKODA RAPID. Для тебя по многим причинам.
Потому что у тебя есть любовь, которая заставляет сердце биться и ради которой хочется двигаться только вперед.
Потому что у тебя есть близкие, чей комфорт и безопасность превыше всего.
Потому что у тебя есть друзья, с которыми ты чувствуешь настоящий драйв и жажду приключений.
Успейте получить ограниченное предложение на SKODA RAPID с выгодой до 122 700 рублей. *
Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 780-9-780  Заказать обратный звонок
Выбрать автомобиль SKODA из наличия
Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11  Тел. : +7 (495) 780-9-780  www.atlant-motors.ru  *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID Ambition с пакетом WE5 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 мая. Количество автомобилей ограничено.
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SKODA Rapid – создан покорить ваш город! С выгодой до 122 700 рублей в Атлант-М Тушино
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