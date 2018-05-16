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Парень бросил девушку. Но потом она написала ЭТО.
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Парень бросил девушку. Но потом она написала ЭТО. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Я не буду называть твоего имени, хотя знаю его очень хорошо. Ты меня обидела до глубины души, забрала мои отношения, ты думала только о себе, но я все равно хочу сказать тебе большое спасибо.
Мы никогда с тобой не встречались, но я уверена, что ты меня знаешь. Мой бывший парень ушел к тебе. Я хочу тебя поздравить, ведь вы заслуживаете друг друга.
Я думала, что я тебе буду ненавидеть, но такого не произошло. Ты наоборот мне сделала одолжение, сама бы я на такое никогда не решилась.
Спасибо тебе, что помогла мне стать свободной. Спасибо, что избавила мою жизнь от страданий и лжи.
Спасибо, что дала мне понять, что я заслуживаю чего-то большего в жизни.
Благодаря тебе я поняла, что мой отец был прав. Сейчас я знаю, как жить на полную, вместо того, чтобы постоянно плакать.
Ты дала мне возможность снова ходить на свидания, найти свою настоящую любовь.
Спасибо тебе, что дала возможность почувствовать боль, ведь без боли мы не поймем всю красоту исцеления.
Если бы не ты, я бы начала задыхаться. Но благодаря тебе я снова дышу полной грудью.
Спасибо тебе за все.
С наилучшими пожеланиями,
Девушка, которая стала свободной.
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