Зачем люди сами себе делают трепанацию

Трепанация черепа — одна из самых сложных операций, которая делается крайне редко и по особым показаниям врачей, представляет собой создание отверстия в черепной коробке, как правило, необходимое в целях удаления опасных для здоровья и жизни пациента новообразований.

Что интересно, первый найденный череп со следами трепанации датирован пятым тысячелетием до нашей эры. И подобных артефактов найдено было уже очень много.

Необходимость этой операции, как уже было сказано, определяется исключительно высококвалифицированными врачами и в самых крайних случаях, однако это не мешало некоторым произвести эту процедуру мало того, что без особой нужды, так еще и самостоятельно в домашних условиях.

Основоположником своеобразного, можно сказать, — течения, стал Барт Хьюз. Будучи студентом медицинского ВУЗа, в 1965 году он решил, что с помощью подобной операции можно расширить человеческое сознание. Эту теорию он выдвинул после многочисленных экспериментов с ЛСД и так называемыми легкими наркотиками. Трепанацию Бард сделал себе сам. Он остался жив и еще долгое время побуждал людей следовать ему примеру. Многие десятки лет не утихают споры о том, верна ли теория юного медика так и не ставшего врачом, или же он был настоящим психом.

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Если в древние времена эту операцию выполняли дабы избавить человека от злых духов, а позже — для уменьшения давления на мозг, то Барт же этот сделал, будучи убежденным, что возможности его мозга после этого значительно возрастут. Собственно, как он говорил после — у него это получилось. Хьюз утверждал, что чувствует себя на 14 лет благодаря приобретенной легкости, он максимально просветлен и спокоен.

Идея этого молодого человека подпитывалась его же собственными выводами по данной теме: расширение сознания напрямую зависит от увеличения потока крови к мозгу.

Впоследствии у Барта появились верные преемники, которые пошли его путем. Бывшая его подругой, Аманда Филдинг из Оксфорда так же самостоятельно провела себе операцию, засняв при этом весь процесс на видеокамеру.

Аманда даже пыталась пробиться в Парламент с идеей необходимости трепанировать чуть ли не всю нацию. Она утверждала, что такие люди меньше подвержены депрессиям и алкогольным и наркотическим зависимостям.

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Что интересно, еще в тибетских древних писаниях такая процедура называлась открытием "третьего глаза". Может, это тоже было одним из кирпичиков фундамента размышлений Барта? Так же нельзя оспорить и тот факт, который озвучивают современные исследования трепанированных людей: у них чаще наблюдаются паранормальные способности к телепатии, умение предсказывать и видеть вещие сны.

Однако это все не говорит о том, что теперь мы должны немедленно отправиться под дрель хирурга или, того хуже, если вы вдруг об этом подумали, сделать трепанацию самостоятельно. Далеко не все истории заканчиваются так нейтрально или позитивно. Известны и летальные исходы при попытках сделать подобное. Словом: не повторяйте. Есть масса легальных, безопасных и доступных каждому способов расширить сознание.