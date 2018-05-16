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Йен Сомерхолдер поделился снимком обнаженной Никки Рид
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Йен Сомерхолдер поделился снимком обнаженной Никки Рид 

Sunmag 4 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В прошлом июле Йен Сомерхолдер и Никки Рид впервые стали родителями: у актеров родилась девочка, которую назвали Боди Солейл. Причем даже неизвестно, кто был больше счастлив — Никки или Йен, который незадолго до того, как стать отцом, признавался: «Рождение детей — лучшее, что может быть в жизни!» На днях актер еще больше тронул подписчиков, опубликовав в Instagram фото, на котором его беременная жена позирует обнаженной, и поздравив ее с Днем матери. «В фильтрах для этого снимка нет необходимости. Я помню, как он был сделан: волшебное создание с еще одним волшебным маленьким созданием внутри… Николь, ты солнечное тепло, ты лунный свет, ты воздух, которым я дышу, и почва под моими ногами. Как я счастлив наблюдать за тобой в самом естественном и прекрасном состоянии — материнстве! Я глубоко благодарен тебе за твою огромную жертву, терпение, волю и силу, которые потребовались, чтобы позволить нашему прекрасному маленькому ангелу появиться на свет. Каждый день ты вдохновляешь меня учиться чему-то новому, и рядом с тобой у меня не остается ни малейших сомнений, что мы будем теми родителями, которыми всегда мечтали быть. С первым Днем матери, любовь моя!»
«О боже, Йен, ты просто разбиваешь мне сердце», «Муж и отец мечты!» — комментировали восхищенные подписчики 39-летнего актера. Кажется, за этот исполненный любви и вдохновения пассаж Йену легко простят его неудачную шутку в сентябре прошлого года: в радиоэфире он заявил, что выбросил все противозачаточные таблетки Никки — настолько он хотел завести ребенка. На Сомерхолдера тут же обрушилась критика недовольных блогеров, которые осудили поступок актера. Ситуация немного разрядилась, только когда Йен от имени себя и Никки опубликовал на страничке в Instagram открытое письмо, в котором заверил, что никто никого ни к чему не принуждал.
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