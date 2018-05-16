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Мальчик признался, что хочет сделать подарок бабушке. Его ответ тронул до глубины души.
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Мальчик признался, что хочет сделать подарок бабушке. Его ответ тронул до глубины души. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Каждое воскресенье я прикреплял к своему костюму розочку. Я вышел на улицу, и вдруг ко мне подбежал какой-то мальчик.
— Мистер, а что вы собираетесь делать с цветочком?
Сначала я не понял, что он имеет в виду.
— Ты имеешь в виду этот? — указал я на свое пальто.
— Да. Я бы так хотел, чтобы вы его выбросили.
Я улыбнулся мальчику и сказал, что он может взять его. Мне стало интересно, зачем он ему нужен.
Мальчик посмотрел на меня и сказал:
— Мистер, я собираюсь дать его моей бабушке.
Мои родители развелись в прошлом году. Я остался жить с мамой, но недавно она опять вышла замуж. Она хотела, чтобы я пошел жить к отцу.
Я прожил у него совсем немного. Потом он сказал мне, что я больше не могу у него оставаться, и отправил меня к бабушке. Сейчас она заботься обо мне.
Бабушка очень хорошо ко мне относится, поэтому я хочу подарить ей цветочек.
Когда мальчик закончил, я едва ли смог заговорить. Он меня тронул до глубины души, и я едва сдерживал слезы. Я снял с пиджака розу.
— Сынок, я думаю, что одного цветка недостаточно. Посмотри, напротив церкви продается много букетов. Сейчас мы пойдем и выберем один, ведь твоя бабушка заслуживает лучшего.
—Какой чудесный день! Я попросил всего один цветок, а теперь у меня будет целый букет!
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