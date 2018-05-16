Мальчик признался, что хочет сделать подарок бабушке. Его ответ тронул до глубины души.

Каждое воскресенье я прикреплял к своему костюму розочку. Я вышел на улицу, и вдруг ко мне подбежал какой-то мальчик.

— Мистер, а что вы собираетесь делать с цветочком?

Сначала я не понял, что он имеет в виду.

— Ты имеешь в виду этот? — указал я на свое пальто.

— Да. Я бы так хотел, чтобы вы его выбросили.

Я улыбнулся мальчику и сказал, что он может взять его. Мне стало интересно, зачем он ему нужен.

Мальчик посмотрел на меня и сказал:

— Мистер, я собираюсь дать его моей бабушке.

Мои родители развелись в прошлом году. Я остался жить с мамой, но недавно она опять вышла замуж. Она хотела, чтобы я пошел жить к отцу.

Я прожил у него совсем немного. Потом он сказал мне, что я больше не могу у него оставаться, и отправил меня к бабушке. Сейчас она заботься обо мне.

Бабушка очень хорошо ко мне относится, поэтому я хочу подарить ей цветочек.

Когда мальчик закончил, я едва ли смог заговорить. Он меня тронул до глубины души, и я едва сдерживал слезы. Я снял с пиджака розу.

— Сынок, я думаю, что одного цветка недостаточно. Посмотри, напротив церкви продается много букетов. Сейчас мы пойдем и выберем один, ведь твоя бабушка заслуживает лучшего.

—Какой чудесный день! Я попросил всего один цветок, а теперь у меня будет целый букет!