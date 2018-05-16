Хочет и молчит: 8 подсказок о желаниях мужчин в постели

В идеальном мире каждый человек открыто признается в том, чего он хочет в постели, и об этом не нужно догадываться. Но в реальности нередко приходится вытягивать правду буквально клещами! Вот тебе несколько подсказок, которые упростят ситуацию.

18+

1. Он хочет знать, что тебе нравится

Конечно, он может узнать это на собственном опыте. Но твои подсказки никогда не будут лишними. К тому же это только усиливает сексуальный аппетит.

2. Он любит разные позы

Если вы постоянно занимаетесь сексом, например, в миссионерской позе, неудивительно, что ему хочется разнообразия. Для этого вовсе не нужно переступать через себя и соглашаться на сомнительные варианты, но подумай, чего еще хотелось бы тебе самой. Он точно не откажется!

3. Он хочет твоей вовлеченности

Представь, что секс — это парный проект, и вы оба хотите получить оргазм (а так оно и есть). И если вы никак не приближаетесь к цели, ты можешь взять процесс под свой контроль. Покажи ему, что тебе нравится, научи его правильно возбуждать тебя. Все это потом пригодится! А если что-то не нравится — тоже не молчи.

4. Он любит глазами

Для многих мужчин смотреть на тебя так же приятно, как физически ощущать, так что придумай что-то с визуальной составляющей. Например, поставь зеркало так, чтобы вы оба могли видеть, что происходит в постели.

5. Спонтанность — это хорошо

Легко скатиться в рутину, если постоянно все планировать. Но ничто не мешает вам пробовать новое и инициировать секс неожиданно. Это всегда освежает чувства.

6. Иногда он не хочет ничего

И это тоже нормально. Ты можешь сделать всю работу сама: например, завяжи ему глаза и сделай минет или сядь сверху в позе «наездницы наоборот».

7. Он хочет подчиниться

Нет ничего странного в том, чтобы добавить к интимной жизни элементы садо-мазо. Не забудьте оговорить все заранее и придумать стоп-слово, после которого процесс остановится.

8. Он хочет обсудить с тобой фантазии

Многие мужчины стесняются говорить об этом, чтобы не показаться беззащитными. Но на самом деле такие разговоры только усиливают связь между вами. Можешь начать с рассказа о своих фантазиях, тогда он тоже приободрится и поведает о своих.

Читайте НАС ВКонтакте