«Представляешь, пять этажей только порно!»

В отличие от многих европейцев, воспитанных на христианских запретах свободной любви, японцы относятся к сексу более открыто, не стесняясь признаться в своих иногда совершенно шокирующих пристрастиях. Корреспондент «Ленты.ру» побывала в секс-шопах Страны восходящего солнца и узнала, зачем японцы покупают чужие ношеные трусы и берут детей напрокат.

Порно отборно

— Там есть магазины с порнухой в пять этажей! Представляешь, 5 этажей только порно! — рассказывала я коллегам по возвращении из Японии. — Вот с этого и надо было начинать! Коллеги-мужчины не особо оценили рассказ о цветущей сакуре и игровых автоматах, но вот на моменте рассказа о секс-индустрии живо включились в беседу. А рассказать действительно есть о чем.

Одно из самых удивительных явлений в Японии — это сами японцы. Совершенно непонятно, как за этими скромными людьми, которые аккуратно выстраиваются в очередь, чтобы зайти в вагон метро, скрываются порой самые натуральные извращенцы, которые придумали хентай и не укладывающиеся в голове тентакли (жанр искусства, где изображается соитие с осьминогом). И если везде в мире принято умалчивать о странных и безумных эротических фантазиях, здесь, в Японии, они практически на виду. Главное — знать, где искать.

Злачные районы, где можно проверить факт существования в природе пяти— и даже восьмиэтажных порно-магазинов и секс-шопов — Акихабара, Сибуя и Синдзюку. Некоторые из них скрыты от любопытных глаз и требуют тщательных поисков, другие же, к примеру, M's: Pop Life Sex красуются прямо у станции Акихабара, на самом видном месте. Японские секс-шопы — рай для эротических фантазеров и любителей отжечь в спальне.

Понимание масштаба сексуальной революции настигает, когда ты впервые заходишь в секс-шоп в восемь этажей, где продаются тысячи игрушек, вибраторов, силиконовых вагин и кукол, искусственных анусов, «глубоких глоток», смазок, костюмов и прочих эротических штучек. Встречаются оригинальные экземпляры — например, накладные яички с декоративной резьбой или механическая рука для мастурбации. Порой из-за незнания японского предназначение механизма или игрушки понять и вовсе невозможно. Остается лишь догадываться или обращаться к продавцу за разъяснениями. Увы, английский у местных почти на нуле, так что разъяснения будут на языке жестов.

Внутри секс-шопов все организовано очень весело и няшно: никакого тебе приглушенного света, охов и ахов вместо фоновой музыки или продавщиц в чулках и нижнем белье. Все максимально просто, будто шопишься в продуктовом. На полках красуются десятки симпатичных искусственных членов — разных размеров, оттенков, состава и предназначения. Абсолютно на любой вкус и цвет. Купить игрушку по карману любому — цены на них начинаются от 300 йен (примерно 170 рублей). Впрочем, есть модели и дороже 50 тысяч йен.

Для ольфакторных фетишистов предлагаются особые ароматические масла: с запахом женских гениталий, мужского ануса и даже мочи школьницы. Девочки в школьной форме вообще главная фантазия японцев, они везде: на упаковках силиконовых вагин, коробках DVD с порно и флакончиках со смазкой. Второй предмет обожания — аниме. В большинстве случаев на коробках с секс-игрушками нарисованы анимешки, причем с лицами скорее полными страдания, нежели удовольствия. Но, видимо, у японцев эти два чувства очень близки.

Обычно первые два-три этажа секс-шопов занимают диски с порнухой. Японцы вообще обожают DVD, что с музыкой, фильмами и играми, что с порно. Объемы производства просто колоссальные, практически Голливуд. Туристам японское порно вряд ли придется по вкусу: во-первых, все половые органы затерты, а во-вторых, вкусы японцев порой нестандартны и даже пугающи.

Те, кто думает, что в секс-супермаркеты заходят лишь одинокие извращенцы, глубоко ошибаются. Туда наведывается каждый второй японец (что, конечно, не отменяет предположения, что эта половина населения — те еще извращенцы), а половина посетителей — вообще семейные пары, которые решили добавить перца в скучные супружеские обязанности.

На некоторые этажи секс-шопов не пускают женщин, чтобы мужчины спокойно выбрали себе силиконовую подружку. Часто в секс-шопах стоят знаменитые автоматы с грязными трусиками, о которых европейцы слагают легенды. Всего за 500 йен можно увезти такой любопытный сувенир. Цена повышается, если на упаковке есть фото бывшей владелицы или если трусики носили несколько дней. Несмотря на то что все легально, фотографировать в секс-шопах категорически запрещается. Так что остается лишь гулять, изумляться и покупать.

Все можно, кроме нормы

В Японии проституция вне закона. Но, как и любой закон, этот имеет свои нюансы и лазейки. У японцев для проституции есть четкая формулировка: вагинальный гетеросексуальный секс за деньги. Оральный, анальный секс и мастурбация не попадают под статью. Так что сообразительные японцы смекнули, как обустроить индустрию секс-развлечений совершенно легальным способом. По классификации заведений можно издавать учебники — чтобы разобраться во всех тонкостях и различиях. У каждого дома терпимости существует определенная специализация, за рамки которой выйти никак нельзя.

Прежде всего, индустрия принципиально делится на две категории: где есть какой-либо секс и где «не дают». Зачем, спрашивается, вообще нужны места, где нет никакого секса? Это странности японцев: им нравится просто общаться с девушкой и возбуждаться. В так называемых хостес-барах сексуальные барышни в откровенных нарядах нальют выпить, поболтают с клиентом, потрогают за коленку и, возможно, посидят на ней. Если обговорить заранее — дадут потрогать грудь и, может быть, что-нибудь еще. Но без продолжения. При попытке запретных приставаний гостя тут же выставят вон и занесут в черный список.

В других заведениях можно полежать с девушкой в обнимку. Заранее в анкете клиент ставит галочки напротив желаемых возбуждающих удовольствий: покусывание уха, поглаживание бедра, поцелуи в разные места. В зависимости от этого и складывается прайс посещения.

Под видом массажных салонов скрываются обычные дрочильни — все как в России. Это один из самых дешевых способов получить сексуальное удовольствие для мужчин. Можно повысить градус: в Японии есть минет-бары, опознать которые можно по вывеске pink salons. В одном из таких, Happy Hinomaru в районе Кабуки-чо, за 4320 йен (менее 2 500 рублей, включая налоги и сборы — как бы абсурдно это ни звучало) с радостью сделают двадцатиминутный минет. Такие «отсосочные» есть и в районах Синдзюку и Сибуя.

Kim Kyung Hoon / Reuters

Следующая ступень, еще горячее, — заведения soapland и health club. Там предлагают принять душ в компании с девушкой, которая обильно намыливает клиента, ласкает, всячески заигрывает с ним, трется обнаженными частями тела, а затем доводит до логического конца — каким именно образом, решает гость. Вариантов больше, чем два. Все это поставляется в комплекте с непринужденным общением и флиртом, так что цена соответствующая — от 20 000 йен за 40 минут «мыльных игр». Увы, в большинство таких заведений не пускают иностранцев. При знании японского шансы на дрочку или минет увеличиваются, но «мыльная планета» — простите, Japanese only.

«50 оттенков серого» по-японски

Работающие с утра до ночи японцы снимают стресс более изощренными способами, чем могут себе представить любители «Пятидесяти оттенков серого». Некоторые предпочитают клубы, практикующие шибари — связывание веревками. С помощью сложных узлов и техник клиента (голого, конечно) связывают веревками и подвешивают на небольшую высоту, а затем… в целом пространство для фантазии богатое. Опять же, никакого секса, только БДСМ-утехи с плеткой или чем-то покрепче и горячим воском.

Очень популярны игровые комнаты, где пикантные фантазии, о которых скромный мужчина не расскажет жене или подружке, воплощаются в реальность. Жесткие боссы, привыкшие управлять и властвовать, могут здесь стать послушными рабами или даже ручными животными, которых шпыняют и унижают. Сценарий может доходить до совершенно неприличных просьб. Другие японцы, наоборот, предпочитают унижать. Их вариант — покричать на переодетых в школьниц девушек, которые будут умолять о пощаде и плакать.

В токийском метро, особенно в час пик, можно нарваться на любителя потрогать женские ягодицы, из-за чего даже ввели специальные дамские вагоны. Для фанатов этого развлечения в домах терпимости придумали постановочные вагоны метро, где разыгрывается спектакль, в ходе которого можно всласть потискать девушек за разные места.

В 1980-е годы Токио шокировал туристов кафе, где молоденькие японки-официантки ходили по зеркальным полам в коротких юбочках и без трусов. Трогать девушек было нельзя, зато смотреть на представление — хоть целыми днями. Сегодня их заменили мейд-кафе, где барышни ходят хоть и в нижнем белье, но зато исполняют разные глупые желания посетителей, поют и танцуют, называют клиента господином, хихикают и флиртуют. Цены в мейд-кафе сильно завышены, а еда зачастую невкусная. Но японцы приходят не наслаждаться кулинарией, а за непринужденным общением и долей эротического экспириенса. Попасть туда просто: на улицах Акихабары девушки в ярких костюмах зазывают туристов и местных на чашечку какао и блинчики.

Отели любви

В Японии есть что предложить не только одиночкам, которые ищут эротических приключений, но и парам, застрявшим в семейной рутине, и просто студентам, которым негде заняться сексом. Для этого в Японии открыты love-отели. Там супруги могут не стесняться и воплотить все свои грязные фантазии, не отвлекаясь на детский ор и плач.

Интерьеры номеров обескураживают изощренностью: кровать в птичьей клетке, космический корабль, детская комната, цирк и далее в том же духе. Есть и с виду совершенно обычные номера, где за дверью скрывается оборудованная игровая комната для взрослых с сексуальными игрушками, тематическими костюмами школьниц или горничных, орудиями жестких удовольствий или даже сексуальными пыточными. Чтобы не смущать гостей, в этих отелях стараются автоматизировать процесс съема номеров: бронь онлайн, чекин и чекаут с помощью автомата. Ведь, несмотря на сексуальные безумства за плотно закрытыми дверями массажных салонов и клубов удовольствий, японцы очень стеснительный народ, ревниво охраняющий свое личное пространство.

Семья напрокат

И все-таки человеческое общение в Японии ценится намного выше телесных удовольствий. Одиночество стало огромной проблемой нации, ведущей в том числе к ужасающему проценту самоубийств. Минет в розовых салонах не всегда помогает, поэтому японцы пошли дальше и придумали сервис по аренде родственников. Без шуток: в этой стране можно заказать жену и детей, внуков, отца и мать на час, два или целый день. Опять же без исполнения супружеских обязанностей, а только приятных бесед ради. Одно из таких агентств — Family Romance, где за 40 000 йен можно арендовать жену и ребенка на несколько часов, чтобы сходить в кафе, на свадьбу или корпоратив, приготовить ужин дома или просто прогуляться в парке.

Припасли кое-что и для фанатов социальных сетей: Family Romance ввели специальный сервис по аренде людей для совместных селфи. Страдающие от одиночества японцы могут арендовать «друзей» только для парочки классных фото — дабы поведать общественности, какую интересную и насыщенную жизнь они ведут. Другой вариант — аренда симпатичного парня, с которым можно пофоткаться для Instagram, чтобы бывший взревновал. Вот такая она, японская частная жизнь, — суровая и беспощадная.