Что означают фамилии русских правителей

Эти люди вошли в историю России. Мы хорошо знакомы с их биографией, а их имена произносим десятки тысяч раз. Но при это часто мы не знаем, что на самом деле означают их фамилии.

Джугашвили

Согласно одной из теорий фамилия Сталина состоит из двух частей — «Джуга» и «Швили». Окончание «Швили» — в переводе с грузинского, означает «дочь» или «сын». А вот о значении «джуга» существует несколько версий. В переводе с осетинского «джогис» — отара, стадо, и фамилия может переводиться как «сын стада». Другие ученые, считают что «Джуга» — это имя. Георгий Лебанидзе писал, что с древнегрузинского «джуга» значит сталь, именно отсюда и псевдоним — Сталин. Кита Буачидзе говорит, что «джуга» — означает не сталь, это просто древнее языческое слово. До революции осетинские фамилии в редких случаях писались с грузинскими окончаниями.

Фамилия Джугашвили была распространена в Южной Осетии. Так как фамилии оканчивающиеся на –швили считаются фамилиями которые имели только крестьяне, можно утверждать что фамилию Джугашвили имели только крестьяне, так как даже родители Сталина были крестьянского происхождения.

Хрущев

Фамилию относят к распространенному типу родовых наименований, прозвищ, созданных от мирских имен. Прозвище Хрущ в своей основе имеет такие значения: майский жук, мясной или рыбий хрущ, солдат (в вятских народностях), груздь, гриб (по роду занятий). Как вариант она может брать начало от украинских: хрущ, хрущик (майский жук). Такие прозвища обычно относились к ребенку или человеку низкого роста. Хрущиками в Малороссии называли сжаренное в масле или смальце сладкое печенье, имеющее форму продолговатых полосок. По другой версии, такое родовое имя относят к числу фамилий, которые произошли от топонимов (названий рек, деревень, городов, сел).

Такие семейные именования представлялись прозвищами, которые происходили от местности, откуда происходил человек, крае, где служил. Точное время и место возникновения фамилии не установлено, однако Хрущевы считаются дворянским родом (происходят от Ивана Ивановича Хруща, который приехал из Польши в Москву в 1493 году).

Брежнев

Общепринятой этимологии для данной фамилии нет. Считается, что фамилия Брежнев — это русифицированный вариант украинской фамилии Бережный, которая происходит от прилагательного. И. Ганжа связывала фамилию Брежнев с такими прозвищами, как Бережной, Бережень, и с прилагательными: брежный, бережный, бережный, хозяйственный, бережливый. Такие прилагательные встречаются в говорах русского языка. Ю. Федосюк связал эту фамилию с прилагательным брежный — живущий на берегу.

Ученые считают, что фамилию Брежнев носили крестьяне (в 1610 или 1627 году упоминается крестьянин Белева Кирей Брежнев). Сейчас данную фамилию можно встретить не только в России, но и Беларуси, Украине.

Ельцин

Фамилия Ельцин относится к числу старинных русских фамилий XVIII — XIX века. Эта фамилия относится к исконно русским фамилиям, которые образовались от имени родоначальника. Исследователи русского языка, отмечают что слово «ельц» означает ель (вологодский говор), словенский говор связывает это слово с бороной, в западных районах России «ельцем» называли украшение из теста на свадебном столе в виде елочки. Кроме того «елец» — вид рыбы, которая водилась в реках Казахстана и Сибири.

Фамилия Ельцин считается крестьянской, так как упоминания об этом есть в 1495 году (в документах встреается Елизар Ельц, крестьянин). Даже сейчас в Тверской, Московской, Архангельской, Владимирской областях встречаются селения Ельцино, Ельциново и похожие (как известно ранее так называли в честь владельцев или основателей села).

Путин

Фамилия Путин относится к древнейшему типу славянских семейных имен, образованных от мирских прозвищ, имен. Много производных имен было образовано от популярных в Древней Руси имен: Путимир («путь» и «мир»), Путислав («путь» и «слава»). Путило, Путята, Путяй — не церковные имена, которые были распространены в прошлом веке, их происхождение неизвестно. Есть упоминания о боярине Путьше (1015 год), новгородском крестьянине Федоре Путица (1495).

К данному ряду можно отнести и ласковое именование Путя, которым был назван крестьянин в одном из старинных документов. В XVII веке, когда у фамилий стали появляться суффиксы –ов/-ев, -ин, от мирского имени Путя возникла фамилия Путин. Период возникновение фамилии неизвестен, но упоминания о торговце Кузьме Путине встречается в 1623 году.