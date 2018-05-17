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«Московское долголетие»: занятия танцами в социальном центре «Савелки»
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«Московское долголетие»: занятия танцами в социальном центре «Савелки» 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Занятия танцами «Зумба Голд» в зале филиала «Савелки» (корп. 320) ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» проводит Наталья Убираева.
В зале звучат латиноамериканские ритмы, и настроение у женщин соответствующее — то романтичное, то озорное.
Ольга Селезнева, по профессии шеф-повар, работала в детском саду №862.
— Меня танцы спасли от боли! — сообщила Ольга Вячеславовна. — Заболевание тройничного нерва протекало очень мучительно. В прошлом году с ноября я пошла танцевать, и почти все нормализовалось. И вдруг занятия прекратились… Я просто не знала, что делать. А сейчас по программе «Московское долголетие» танцевальных программ появилось на любой вкус. Я выбрала Зумбу — мне нравится наш инструктор. Она умеет увлечь всех танцем и создать хорошее настроение.
Татьяна Чернышкова — инженер электронщик, 30 лет проработала на «Компоненте», в НИИ МП. А в Зеленограде она живет уже 50 лет:
— Раньше все что-то отвлекало от занятий спортом и танцами, а сейчас дети выросли, внуки тоже самостоятельные — танцуй сколько хочешь!
— Лето на носу, дачные дела не отвлекут?
— Дача танцам не помеха! Мы танцуем в будние дни, а в выходные поедем работать.
— А кто это у вас явно совсем не зрелого возраста?
Женщины хохотнули: «Малолетка прибилась!», а молодая женщина засмущалась:
— Я за маму пришла, Галину Николаевну Крекотневу. Она не хотела записываться, у нее сестра — инвалид детства, к ней часто надо отлучаться. А наши родители ведь все очень дисциплинированные и щепетильные люди, мама говорит: «Я запишусь, чье-то место займу, а сама то приду, то не приду». Вот я и предложила ей: «Я буду за тебя ходить, когда ты не сможешь». Так мы и занимаемся по очереди, и я очень рада за маму. Ей ведь танцы нужнее, чем мне, она на занятиях отдыхает душой.
— Только бы программа «Московское долголетие» не закончилась через некоторое время, — высказали женщины общее мнение. — Мы этого боимся и всех приглашаем заниматься танцами или гимнастикой. Если участников будет много — точно не закроют!
Светлана Серова, фото автора
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