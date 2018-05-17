Вышел трейлер киберпанк-мультфильма «Робот защитит тебя»

У киберпанк-мультфильма «Робот защитит тебя» вышел первый ролик. Этот проект набирает обороты на платформе Kickstarter, к лету режиссер планирует закончить работу и отправиться на один из анимационных фестивалей.

«Робот защитит тебя» — это история, которая происходит в цифровом будущем. В 2062 году киберпространство полностью захватило людей, им уже не нужно общаться в реальной жизни, ведь есть виртуальность. Демография сильно упала, и правительство решило предлагать всем детям по бесплатному роботу-няне. 9-летняя девочка Тина и ее робот-опекун SAM-53 отправляются в путь, чтобы понять, осталась ли еще настоящая любовь в этом мире.

Режиссер говорит, что мультфильм подойдет для всех возрастов, правда, мы в этом немного сомневаемся, скорее это ближе к «12+». «У этой работы сложная тема, история происходит в темном и дождливом мире. Но там будет много забавных моментов и своей прелести, и этот мир будет показан глазами малышки. Наша задача — найти баланс между смешным и грустным», — заявил режиссер.

Надеемся, что у этого необычного проекта все сложится хорошо.

Источник: Attack of the Cyber Octopuses

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