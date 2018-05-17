Трижды глава СССР, о котором никто не помнит

Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Никита Хрущев — об этих и других руководителях советского государства известно всем. Однако был в истории СССР человек, который трижды возглавлял страну, но при этом оставался глубоко в тени. Его звали Василий Кузнецов , и он трижды формально занимал высший государственный пост в первой половине 1980-х годов.

Костромской самородок

Василий Кузнецов родился в Костромской губернии в 1901 году. Биография его до поры до времени была ничем не примечательна: служил в армии, окончил политех, работал на заводе. В 1931 году он отправился на учебу в Технологический институт Карнеги в США, изучал металлургию.

Вскоре вернулся в СССР. К тому времени в стране развернулись массовые репрессии, кампания по борьбе с происками западных «агентов влияния», а также с «вредителями» на производстве. Отучившийся в США Кузнецов успешно продвигался по карьерной лестнице: в 1940 году он уже зампред Госплана СССР.

К моменту смерти Сталина «костромской самородок» работал во внешнеполитическом отделе ЦК КПСС . В феврале 1957 года он чуть было не стал главой советской дипломатии. Никита Хрущев попросил уходящего с поста главы МИД СССР Дмитрия Шепилова порекомендовать кого-нибудь на замену. Тот предложил Юрия Андропова и Василия Кузнецова. Первого Шепилов охарактеризовал как «бульдога», второго — как «умницу». Несмотря на то, что рекомендован был Кузнецов, Хрущев все же выбрал Андропова.

Тем не менее, дипломатическая карьера Кузнецова складывалась успешно. Он участвовал в урегулировании Карибского кризиса, вел переговоры с Китаем после столкновений на острове Даманский, помогал мирить Индию и Пакистан.

«Старец» из Верховного Совета

Знавшие Кузнецова люди отмечали, что он любил подолгу работать с документами, тщательно вникал во все детали. При этом вне работы вел простую жизнь, не любил привлекать к себе внимание. Именно Кузнецова посчитали подходящей кандидатурой на созданный в 1977 году пост первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета, по сути, второго лица в государстве. В тот год ему было уже 76 лет.

Для чего был создан этот пост? Прежде чем дать ответ на этот вопрос необходимо вспомнить государственное устройство СССР по Конституции 1977 года. Формально высшим органом власти был Верховный Совет, который собирался два раза в год. В перерыве его обязанности исполнял Президиум ВС. Его руководитель формально являлся главой государства. Обязанностей у него было много: от издания указов и принятия постановлений, до награждения орденами и медалями и других церемониальных мероприятий.

У стремительно дряхлеющего Брежнева, который совмещал должности генсека ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета, сил на все это уже не было. Поэтому решено было ввести пост заместителя, который мог заниматься подобной рутинной работой.

Царь ненастоящий

Поскольку Кузнецов по закону был вторым лицом в государстве, он стал формальным руководителем страны после смерти Брежнева в ноябре 1982 года. Обязанности главы государства Кузнецов исполнял до середины июня 1983 года, когда генсеком был избран Юрий Андропов. Кстати говоря, именно Кузнецов поздравлял советских граждан по телевизору 31 декабря 1983 года.

Страна между тем уже вступила в пятилетку «пышных похорон». «Генсек с Лубянки» продержался до февраля 1984 года. И вновь Кузнецов стал формальным руководителем. На сей раз до апреля 1984 года, когда страну возглавил не вылезавший из больниц Константин Черненко

Последний, третий раз, Кузнецов находился на высшем посту после смерти Черненко. В тот момент зампреду Президиума Верховного совета было уже за 80, что делало его одним из старейших глав государств в отечественной истории.

Незаметный руководитель

Несмотря на высокое положение, в народной памяти Кузнецов не остался. Все дело в том, что Верховный Совет был по большей части декоративным органом. Все решалось в самой партии.

Хотя она не входила в систему органов власти СССР, но статья 6 Конституции закрепляла ее руководящую роль. Посему воля ЦК КПСС была законом для любого конституционного органа, в том числе для Верховного Совета, перед которым в реальности стояла всего лишь одна задача — облекать следовавшие из партии указания в форму законов.

Поэтому и не запомнился Кузнецов практически никому. Его появление на экранах в декабре 1983 года стало последним. В 1986 году он вышел на пенсию, а за год до распада СССР тихо умер в Москве.