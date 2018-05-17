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Что такое любовь? Дети знают ответ лучше, чем взрослые!
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Что такое любовь? Дети знают ответ лучше, чем взрослые! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
— У моей бабушки артрит, и она уже не может наклоняться и красить себе ногти на ногах. Поэтому это делает мой дедушка, хотя у него тоже артрит. Это любовь!
— Любовь — это то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты устал.
— Любовь — это когда мама готовит для папы кофе, но сперва делает глоток сама, чтобы убедиться, что получилось вкусно.
— Любовь — это когда люди все время целуются. А если они устают целоваться, то все равно хотят быть вместе и просто разговаривают.
— Любовь — это то, что можно заметить в комнате на Рождество, если перестать открывать подарки и прислушаться. (Ничего себе!)
— Если вы хотите научиться любить, то вам нужно начать дружить с человеком, которого вы ненавидите. (Наша планета нуждается в таких людях, как эта девочка)
— Любовь — это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, и он носит ее каждый день.
— Любовь — это когда старик и старушка продолжают дружить, хотя уже очень много друг про друга знают.
— Когда я выступал на сцене, мне было страшно. Я смотрел на людей и увидел, как папа улыбается мне и машет. Он был единственным, кто делал это. Потому что он любит меня. Я больше не боялся.
— Любовь — это когда мама отдает папе самый вкусный кусочек курицы.
— Любовь — это когда мама видит папу потным и грязным и все равно говорит, что он красивее, чем Бред Питт.
— Я знаю, что моя старшая сестра меня любит, потому что она отдает мне все свои вещи, и из-за этого ей приходится идти покупать себе новые.
— Когда ты любишь кого-то, то ты моргаешь, и с твоих ресничек падают звезды. (Как красиво сказано!)
— Если вы не любите кого-то, то не нужно говорить ему: «Я тебя люблю». А если любите, то нужно это говорить очень часто. А люди забывают.
— Любовь — это когда твой щенок лижет тебе лицо даже после того, как ты оставил его одного дома на целый день.
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