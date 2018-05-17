Не ссорься с парикмахером: 15 самых адовых причесок в мире

Всем знакомо чувство неудачного похода к парикмахеру, после которого еще неделю ощущаешь себя неловко, снимая шапку. Но бывают случаи, когда парикмахер знает свое дело. И тогда ты выходишь от него прямиком в топы всех лент социальных сетей. Просто не у каждого мастера стандартный взгляд на вещи, и если тебе не нравится, что сооружено у тебя на голове, это лишь проблема твоего стереотипного мышления. Зато у наших героев такой проблемы нет — они высоко держат голову и все, что на ней наворотили.

Когда положил на все И выразил свою позицию с помощью прически. Так можно сэкономить много энергии на посылании прочь. Повернулся затылком, и собеседник уже знает, насколько ты ценишь его мнение.

Когда сохраняешь серьезность

Это лучший вариант для тех, кто любит истории о самураях. Новое прочтение самурайской стрижки придает уверенности в себе и убирает ненужную сентиментальность.

Когда ты томат

Если душа просит овоща, почему бы не соорудить его на голове. К тому же ярких красок не хватает всегда, а если они у тебя с собой в виде этой стильной прически, можно не бояться остаться незамеченным.

Когда ты одинок

Если тебе одиноко, можно выстричь себе друга прямо на лбу. Он будет следить за порядком пока ты спишь на лекциях. Да и в транспорте никто не посмеет просить уступить место под этим пристальным взглядом.

Когда ты стильный с головы до ног Прическа важна не только на голове, что бы там ни говорили поборники натуральной волосатости. Выбрей себе лифчик, не ходи по пляжу топлесс.

Когда не успел вымыть голову

Но из дома выйти пришлось. Никто не заметит твоего конфуза, если уложить свою роскошную шевелюру аккуратными колтунами, струящимися по лопаткам.

Когда экономишь на парике

Все смеются, что ты лысый? Не беда — укрась лысину подручными домашними животными, и вот ты уже не похож на скинхеда, а похож на миленького любителя щеночков.

Когда ты хищница

Если ты хищница, будь добра, выгляди соответственно. Особенно если волосы позволяют. С помощью клея ПВА и некоторых навыков скульптора можно соорудить на голове нечто особенное.

Когда ты сюрреалист

Пусть все знают, что вы с Сальвадором Дали на одной сюрреалистической волне. И пусть усы, как у знаменитого художника, ты отрастить не можешь, зато боженька одарил тебя богатой шевелюрой.

Когда тебя бьют по голове

Никому не можешь пожаловаться на побои, которые терпишь от жены? Вырази свою боль метафорически. И вот уже твоя голова — теннисный мяч, а жена — Анна Курникова с ракеткой.

Когда ты богат

Драгоценные каменья годятся не только для ювелирки. Укрась ими как можно больше видимых частей тела, пусть все знают, что ты ни в чем себе не отказываешь.

Когда не хочешь ничего упустить

Единственный безболезненный способ иметь глаза на затылке — обратиться к своему парикмахеру. И вот уже ты как бы следишь за происходящим у тебя за спиной.

Когда мышь повесилась

Прямо у тебя на затылке. Такая прическа иллюстрирует твое скромное студенческое существование на одном дошираке в день.

Когда хочешь новый iPhone

Уже занял очередь за новым яблочным девайсом и не хочешь остаться незамеченным? У парикмахера есть решение для истинных поклонников Apple

Когда ты просто стильный

И тебе плевать на мнение окружающих. К тому же эту косичку ты растил долгих 30 лет и вовсе не собираешься меняться под влиянием людей, которые считают тебя фриком.