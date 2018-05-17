Женщина написала в Фейсбуке сообщение мужу. Сердце кровью обливается, когда читаешь ЭТО!

Помнишь тот день, когда я взяла твой автомобиль и помяла его?

Я думала, что ты будешь в ярости. Я думала, что будешь в течение нескольких часов кричать на меня.

Но ты не сделал этого.

Помнишь, как я заставила тебя идти со мной на пляж? Ты сказал, что будет дождь, но я настояла. Мы пошли, и дождь действительно начался. Мы промокли.

Я думала, что ты скажешь: «Я же говорил». Но ты не сделал этого.

Ты помнишь, как мы спорили из-за разных глупых мелочей? Ссорились из-за денег, ревности?

Я думала, что ты захочешь уйти от меня, бросишь и найдешь себе другую.

Но ты не сделал этого.

Ты всегда защищал меня, прощал и любил. И я никогда не забуду этого.

Я так много всего хотела сделать, когда ты вернешься с Ирака. Может быть, я была наивной, но я правда думала, что ты вернешься домой живым и здоровым.

Но ты не сделал этого.

Прости меня за все. Я тебя люблю.