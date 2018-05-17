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Женщина написала в Фейсбуке сообщение мужу. Сердце кровью обливается, когда читаешь ЭТО!
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Женщина написала в Фейсбуке сообщение мужу. Сердце кровью обливается, когда читаешь ЭТО! 

Карельские вести 38 минут назад
Помнишь тот день, когда я взяла твой автомобиль и помяла его?
Я думала, что ты будешь в ярости. Я думала, что будешь в течение нескольких часов кричать на меня.
Но ты не сделал этого.
Помнишь, как я заставила тебя идти со мной на пляж? Ты сказал, что будет дождь, но я настояла. Мы пошли, и дождь действительно начался. Мы промокли.
Я думала, что ты скажешь: «Я же говорил». Но ты не сделал этого.
Ты помнишь, как мы спорили из-за разных глупых мелочей? Ссорились из-за денег, ревности?
Я думала, что ты захочешь уйти от меня, бросишь и найдешь себе другую.
Но ты не сделал этого.
Ты всегда защищал меня, прощал и любил. И я никогда не забуду этого.
Я так много всего хотела сделать, когда ты вернешься с Ирака. Может быть, я была наивной, но я правда думала, что ты вернешься домой живым и здоровым.
Но ты не сделал этого.
Прости меня за все. Я тебя люблю.
Карельские вести: последние новости
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