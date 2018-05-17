Ему предложили построить один последний дом, перед тем как он уйдет на пенсию. Но то, что он ОСОЗНАЛ изменило все!

Пожилой плотник был готов уйти на пенсию.

Он сказал своему работодателю-подрядчику о своих планах покинуть строительный бизнес и жить более неторопливой жизнью с его женой, наслаждаясь своей большой семьей. Он будет скучать по зарплате, но ему нужно уйти на покой. Да и они смогли бы обойтись без него.

Подрядчику было жаль отпускать такого хорошего работника, и он спросил, может ли плотник сделать ему личное одолжение и построить еще один дом. Плотник сказал, что да, но со временем стало заметно, что мыслями он не был на работе. Он выполнял не очень тщательно, и использовать материалы неважного качества. Это был неудачный способ закончить свою карьеру.

Когда плотник закончил свою работу работодатель пришел, чтобы осмотреть дом. Он вручил ключ от входной двери к плотнику. «Это твой дом», — сказал он, «мой подарок тебе».

Плотник был в шоке! Какой позор! Если бы он только знал, что он строит свой собственный дом, он бы сделал все по-другому.

Так же и с нами. Мы строим нашу жизнь, каждый новый день, часто кладем не лучшее в наше здание. Затем, с прискорбием, мы понимаем, что сами должны жить в доме, который построили. И если бы мы могли сделать это снова, то сделали бы это совсем по-другому.