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Ему предложили построить один последний дом, перед тем как он уйдет на пенсию. Но то, что он ОСОЗНАЛ изменило все!
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Ему предложили построить один последний дом, перед тем как он уйдет на пенсию. Но то, что он ОСОЗНАЛ изменило все! 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Пожилой плотник был готов уйти на пенсию.
Он сказал своему работодателю-подрядчику о своих планах покинуть строительный бизнес и жить более неторопливой жизнью с его женой, наслаждаясь своей большой семьей. Он будет скучать по зарплате, но ему нужно уйти на покой. Да и они смогли бы обойтись без него.
Подрядчику было жаль отпускать такого хорошего работника, и он спросил, может ли плотник сделать ему личное одолжение и построить еще один дом. Плотник сказал, что да, но со временем стало заметно, что мыслями он не был на работе. Он выполнял не очень тщательно, и использовать материалы неважного качества. Это был неудачный способ закончить свою карьеру.
Когда плотник закончил свою работу работодатель пришел, чтобы осмотреть дом. Он вручил ключ от входной двери к плотнику. «Это твой дом», — сказал он, «мой подарок тебе».
Плотник был в шоке! Какой позор! Если бы он только знал, что он строит свой собственный дом, он бы сделал все по-другому.
Так же и с нами. Мы строим нашу жизнь, каждый новый день, часто кладем не лучшее в наше здание. Затем, с прискорбием, мы понимаем, что сами должны жить в доме, который построили. И если бы мы могли сделать это снова, то сделали бы это совсем по-другому.
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