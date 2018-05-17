Стихи о любви: как об этом пишут мужчины 

Лучшие стихи о любви современных поэтов
Стихи про любовь легко ложатся на бумагу, когда приходит это необыкновенное чувство. А у кого-то наоборот, слова теряются, мысли путаются, и о любви не то, что стихи — пары слов связать не можешь.
У девушек стихи о любви к мужчине обычно получаются просто и откровенно — увидела, полюбила, нафантазировала, и нету сил таить в себе, так и хочется рассказать о своей любви всему миру! И сиюминутно с такой же силой хочется взаимности. Женщина пишет стихи — признание в любви примерно по такой схеме: «я тебя люблю, а ты меня?»
Красивые стихи о любви — женский вариант
* * *
Мой Ангел во плоти
И Демон в одночасье,
Ты солнышком свети
В мое шальное счастье,
Ты ласточкой лети
В раскрытые ладони,
Опору мне найди
В своих глазах бездонных,
Ты жаром утоми
Мою слепую жажду,
Дарись мне каждый миг,
Люби меня миг каждый!
О. Княжевич
У современных мужчин с таким сильным чувством как любовь дела обстоят несколько сложнее. Мужчины более скрытные, они не любят откровенничать, а потому и стихи о любви приобретают философский, задумчивый, а иногда и ироничный оттенок — догадайся, мол, сама, что он хотел этим сказать.
Стихи современных поэтов о любви — Игорь Мишуков
Душевные стихи о любви к женщине
* * *
Приди ко мне по океанским волнам
И несмотря на то, что крепко сплю,
Ты растолкай меня, скажи: Ну, хватит, полно!
Ведь я пришла к тебе, ведь я тебя люблю!
Я заморгаю сонно, ошалело,
Попробую видение прогнать.
Ты, рассмеявшись, вдруг обнимешь смело
И будешь долго в губы целовать.
Первая любовь со стихами
* * *
Брось камень — улетит за облака.
Вдохни — весь воздух в грудь твою вольется.
Увидишь раз ее издалека —
И ближе в целом свете не найдется.
И даже шепот криком прозвучит,
А тишина раздавит перепонки…
Мир стал давно иным. Но к той девчонке
И десять лет спустя все память мчит.
Прикольные стихи о любви до слез
* * *
Мне случилось побывать в ее объятьях,
Ощутить мгновенье райского блаженства,
Вот и верь тут в непорочное зачатье!
Я не ангел, но и она не совершенство.
Как любили мы и искренне, и нежно,
Отдаваясь до конца большому чувству.
И, согретые последнею надеждой,
Мы пошли искать кого-нибудь в капусту.
Долго ползали, смеялись и рыдали,
А в капусте только ветер жуткий свищет,
Поле вдоль и поперек перепахали…
Но блажен не кто нашел, а тот, кто ищет!