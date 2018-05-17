Стихи о любви: как об этом пишут мужчины

Лучшие стихи о любви современных поэтов

Стихи про любовь легко ложатся на бумагу, когда приходит это необыкновенное чувство. А у кого-то наоборот, слова теряются, мысли путаются, и о любви не то, что стихи — пары слов связать не можешь.

У девушек стихи о любви к мужчине обычно получаются просто и откровенно — увидела, полюбила, нафантазировала, и нету сил таить в себе, так и хочется рассказать о своей любви всему миру! И сиюминутно с такой же силой хочется взаимности. Женщина пишет стихи — признание в любви примерно по такой схеме: «я тебя люблю, а ты меня?»

Красивые стихи о любви — женский вариант

* * *

Мой Ангел во плоти

И Демон в одночасье,

Ты солнышком свети

В мое шальное счастье,

Ты ласточкой лети

В раскрытые ладони,

Опору мне найди

В своих глазах бездонных,

Ты жаром утоми

Мою слепую жажду,

Дарись мне каждый миг,

Люби меня миг каждый!

О. Княжевич

У современных мужчин с таким сильным чувством как любовь дела обстоят несколько сложнее. Мужчины более скрытные, они не любят откровенничать, а потому и стихи о любви приобретают философский, задумчивый, а иногда и ироничный оттенок — догадайся, мол, сама, что он хотел этим сказать.

Стихи современных поэтов о любви — Игорь Мишуков

Душевные стихи о любви к женщине

* * *

Приди ко мне по океанским волнам

И несмотря на то, что крепко сплю,

Ты растолкай меня, скажи: Ну, хватит, полно!

Ведь я пришла к тебе, ведь я тебя люблю!

Я заморгаю сонно, ошалело,

Попробую видение прогнать.

Ты, рассмеявшись, вдруг обнимешь смело

И будешь долго в губы целовать.

Первая любовь со стихами

* * *

Брось камень — улетит за облака.

Вдохни — весь воздух в грудь твою вольется.

Увидишь раз ее издалека —

И ближе в целом свете не найдется.

И даже шепот криком прозвучит,

А тишина раздавит перепонки…

Мир стал давно иным. Но к той девчонке

И десять лет спустя все память мчит.

Прикольные стихи о любви до слез

* * *

Мне случилось побывать в ее объятьях,

Ощутить мгновенье райского блаженства,

Вот и верь тут в непорочное зачатье!

Я не ангел, но и она не совершенство.

Как любили мы и искренне, и нежно,

Отдаваясь до конца большому чувству.

И, согретые последнею надеждой,

Мы пошли искать кого-нибудь в капусту.

Долго ползали, смеялись и рыдали,

А в капусте только ветер жуткий свищет,

Поле вдоль и поперек перепахали…

Но блажен не кто нашел, а тот, кто ищет!