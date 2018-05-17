Ева Браун и другие женщины, которых любил Гитлер

Личная жизнь Гитлера до сих пор не оставляет в покое многих историков и исследователей. Несмотря на то, что есть версии о нетрадиционной ориентации великого фюрера, в его жизни были женщины. И не одна.

Как известно, Адольф всегда отдавал предпочтение женщинам с большой грудью. Также все его фаворитки были значительно моложе его — в среднем разница в возрасте составляла около 20 лет. К браку он относился категорически, считая, что для великого человека достаточно иметь любовницу для души и удовлетворения физиологических потребностей. Он боялся ответственности, поэтому все его женщины не могли как-либо влиять на него, он старался держать их на определенном расстоянии. Говорят, что фюрер искусно соблазнял девушек и умело использовал свое влияние. В некоторых источниках есть подтвержденная информация о том, что именно женщины оказывали материальную помощь для партии и часто давали ему в долг немалые суммы.

Любовницы фюрера

Одной из фавориток Адольфа была 18-летняя француженка — Шарлотт Лобжуа. Тогда Гитлеру было уже 27, т.е. разница по сравнению с остальными его любовницами была не столь уж и существенной — 9 лет. Лобжуа была яркой брюнеткой и походила во многом на цыганку. Отношения между ними продлились недолго.

На смену Шарлотте пришла Гели Раубаль. Доказано, что она была его родной племянницей. Но это не остановило Адольфа. Их роман длился более 6 лет и закончился из-за того, что Гели наложила на себя руки. А ведь она была моложе Адольфа на 19 лет. Говорят, после ее смерти фюрер мучился угрызениями совести и даже пытался покончить с собой. Драматический финал этой любовной истории не заканчивается одной смертью, повторяясь в следующих отношениях.

Мария Рейтер также пыталась повеситься из-за неразделенной любви. Не став кем-то значимым для Гитлера, свести счеты с жизнью пыталась и Юнити Митфорд. Она была настоящей леди и являлась дочерью лорда. Их отношения во многом поддерживались обоюдными нацистскими взглядами. В 1939 году Митфорд пыталась застрелиться и пустила в лоб две пули. На удивление врачей она выжила, хотя раны были смертельными. Но спустя несколько месяцев, она скончалась от отека головного мозга, вызванного ранением. Роман Адольфа и Юнити длился не более года.

Ева Браун — официальная супруга Гитлера

Несмотря на то, что Адольф категорично относился к браку, он все-таки зарегистрировал свои отношения с женщиной. Ею стала Ева Браун. Их знакомство произошло еще тогда, когда Гитлер жил с Гели, и, как утверждают, историки страстно любил ее. На момент знакомства Еве было всего 17 лет. А Адольф был сорокалетним опытным мужчиной. Ева покорила его еще при самой первой встрече. Поэтому, Гитлер, пребывая в отношениях с Гели, всячески искал повод, чтобы увидеть Еву. Она, в свою очередь, также делала все возможное, чтобы понравиться ему. Говорят, зная о пристрастиях Адольфа к большой груди, она подкладывала в бюстгальтер носовые платки. Вскоре мимолетные встречи переросли в роман. После самоубийства Гели Браун занимает ее место в жизни Адольфа.

За время их отношений Ева дважды пыталась наложить на себя руки. Многие утверждают, что это было всего лишь разыгранным спектаклем, чтобы обратить на себя внимание. Третья попытка к самоубийству была окончательной. Но свою жизнь она уже закончила в статусе официальной супруги Гитлера. На следующий день после бракосочетания молодожены наложили на себя руки.