Директор по развитию ижевского интернет-провайдера Александр Ермолаев позволил ведущему «Кофемолки» остричь себе бороду

Ижевск. Удмуртия. Директор по развитию ижевской коммуникационной компании «Марк» Александр Ермолаев позволил ведущему «Кофемолки» Энвилю Касимову остричь себе бороду.

Собеседники выяснили, что в детстве будущий пионер удмуртского интернета забирался на телевышку и играл в котловане строящегося театра оперы и балета. Да и галстук он надевал в последний раз очень давно.

Сейчас любитель гаджетов и фотографии Ермолаев увлечен строительством своего «умного» дома и продолжает развивать компанию, вопреки приходу в Ижевск сильных конкурентов.

Кофемолка — выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-17.

Кофе пьешь?

Конечно. У меня своя кофе машина. Она настроена на какой-то объем. Обычно с утра выпиваю одну чашку.

Когда ты носил галстук в последний раз?

В институте. После этого я не припомню себя ни в костюме, ни в галстуке.

В какие игры играл в детстве?

В разные. Свое детство я провел на Лихвинцева, 46. Это дом около центральной площади, поэтому игры, связанные с приключениями и путешествиями, с бомбочками, раскопками. Они у нас были ежедневно. У меня мама очень переживала, когда искала меня по дворам, потому что мы опять куда-то там залезли на телевышку. Или музыкальный театр строили — там были глубокие траншеи, убиться можно было легко. У нас были тайники на чердаках.

Сейчас играешь в игры?

Только в казуальные игры, когда заполняю пустое время в ожидании чего-то. И то редко. Фактически нет.

А любимые компьютерные игры есть?

У меня вся жизнь игра, и все больше мне подкидывает ролевых игр с детьми. Мне этого более чем хватает.

А дети в какие игры играют?

В разные. У старшего сына в его никнейме содержится часть названия игры Lost World. Он в нее долго играл. Средний сын живет в Москве. Тоже раньше играл в игрушки. Но сейчас учится и работает. Младший сын играет и на плейстейшене, в гонки любит играть. Я тоже гонки любил в свое время. Помню случай, как в Амстердаме я выигрывал 2 или 3 футболки с Формулой-1.

Старшие дети пошли по стопам?

Да, можно так сказать. Старший сын тоже работает в интернет-провайдере в Москве.

27 лет в одной компании. Не скучно?

Нет. Компания меняется. Я пробовал заниматься другими вещами. Есть два варианта. Менять место работы или меняться самому.

У «Марк-ИТТ» несколько офисов было. Я помню Кошкин рассказывал мне, что скоро каждый человек сможет сам отправлять сообщение. И пришло же…

На тот момент мы понимали, как оно будет развиваться. Но не могли себе представить как. И допустили ряд ошибок. Те проигрыши сделали нас настолько умнее. Благодаря им мы сделали правильный шаг. Мы остаемся небольшой независимой компанией. Независимость эта стоила нам относительно дорого. В относительно большие игры играть сложнее — зависимость больше.

Я сожалею, что «Марк» не сделал проект аналогичный «Плейбою». Вы же хотели подобное.

Многие идеи у нас не взлетали из-за нехватки людей. Идей у нас всегда много, а исполнителей мало. Если мы берем людей, то рассчитываем, что они долго будут работать.

Много ли людей полегло от твоей руки в компании?

Боюсь, что много. Сам давно никого не увольняю. Я занимаюсь развитием компании. Последние лет 15 не нанимаю, не увольняю людей. Я могу их рекомендовать.

Легко ли с тобой работать?

Со мной сложно. Хотя с некоторыми людьми работаем долго и успешно.

В ландшафте Ижевска марковские форумы занимают большое место. Марковский форум сейчас жив или мертв?

Все-таки жив. Там есть команда. К сожалению, очень маленькая. Вера в будущее есть, на будущее загадывать не хочется. Но однозначно, сегодняшний день там есть.

Ты живешь в соцсетях. Тролли — это хорошо или плохо?

Конечно, хорошо. Это нормальное явление, часть культуры. Провокаторы были всегда. Все ошибки и глупости делают серьезные люди. Тот, кто может пошутить — это норм история. В некоторых случаях я таких баню. Есть такой функционал в соцсетях. Как правило, я игнорирую. Меня это не напрягает.

Вокруг тебя очень много умного. Построил «умный» дом?

Я его видимо никогда не дострою. Это такой вечный проект. Я к нему все время что-то добавляю. Я его и делал как хобби. Я и сейчас занимаюсь. Программирую очередной датчик. Думаю, как сделать интеллектуальную ванную.

Мне кажется, что все «айтишники» — снобы.

Я сноб — это точно. Но я с этим борюсь. Часто люди говорят на разных языках. Очень часто айтишники говорят: я тебе не буду объяснять. Ты все равно не поймешь. У меня было то же самое. Но я как-то из нее вырос. Осознал, что надо говорить по-другому.

Что бы ты переделал на этой планете?

Чтобы человечество не боялось расти быстрее. У нас происходит ускорение роста. И та часть людей, которая этого боится, она растет у меня на глазах. Я бы ничего в этом мире не изменил, меня все устраивает. И в человеке бы тоже ничего не изменил. Это часть природы. В каждом конкретном случае, возможно. Я бы наверно добавил всем смелости реализовывать то, что они придумали. Как что-то можно выкинуть из человека? Выкинешь ты спицу из колеса, станет оно кривым.

Любимое место в Ижевске?

Это эспланада, лыжи Кулаковой. Их я всегда снимаю с «вертолетика». Ну и старая набережная. Там был дом моей бабушки, Рыбацкий переулок — его уже давно нет на карте. Там находится сейчас парковка около пруда. Там была улица, большой деревянный дом двухэтажный. Мой прадед переехал сюда из Кировской области, когда начался голод в 20-е годы. Там жила наша семья. Сейчас там все по-другому, не как в моем детстве, когда я ползал по баржам. Места, которые помнятся и любятся. Жаль, что набережную не доделали.

Сколько лет твоей бороде?

Меня мало кто видел без бороды. После армии, как я начал ходить в походы, я ношу бороду.

Спасибо, очень хорошая была беседа.