Как сложилась судьба Веры Марецкой

«Вот стою я перед вами, простая русская баба» — это слова из монолога Александры Соколовой , которую блистательно сыграла Вера Марецкая . «Живучая!» — говорит про себя героиня фильма «Член правительства». То же самое можно сказать и о самой актрисе. Ей не раз приходилось биться не только за себя, но и за своих родных. Но ни разу Марецкая не дала слабину и ни от кого не открестилась.

Блестящая карьера и измена супруга

Вера Марецкая появилась на свет в 1906 году в подмосковной Барвихе. Отец девочки заведовал буфетом при цирке, поэтому Вера частенько бывала на представлениях. Уже тогда в ее душе зародилась мечта о театральной сцене. Но родители были настроены иначе. Они рассчитывали на то, что дочь выберет более серьезную профессию. Вера расстраивать их не хотела, а потому отлично сдав все экзамены на философский факультет, одновременно, но уже тайно, поступила в школу-студию при театре Евгения Вахтангова . Потом, конечно, все открылось, но, во-первых, было уже поздно, а, во-вторых, девушке сопутствовал успех на актерском поприще. Едва закончив обучение в студии, Марецкая уже блистала на экране.

К тому же ладилась у молодой актрисы и личная жизнь. Она вышла замуж за Юрия Завадского , который до этого брака являлся педагогом Марецкой, а после — руководил театром, в котором работала его супруга. У молодоженов родился сын, которого назвали в честь Вахтангова Евгением.

Но счастье оказалось недолгим. Завадский увлекся известной балериной Галиной Улановой и ушел от Марецкой, оставив ту в одиночестве с маленьким ребенком на руках. Но надо отдать должное Завадскому, он навсегда сохранил теплые дружеские отношения с бывшей женой.

Враги народа

Между тем Марецкая продолжала играть на сцене и в кино. Она пользовалась популярностью у публики, получала поощрения, награды и звания от властей. Последнее вызывает тем большее удивление, чем больше узнаешь о судьбах близких для актрисы людей. Так оба родных брата Веры Петровны Дмитрий и Григорий в 1930-е годы, когда в стране бушевали самые жуткие репрессии, оказались за решеткой. Марецкая отправляла им передачки, но ничем помочь так и не смогла. Мужчин расстреляли.

Почти то же самое случилось и с сестрой Веры Таней. Актриса хлопотала за нее, отсылала в лагерь вещи и продукты. Марецкая надеялась на то, что, в отличие от братьев, Татьяну она все-таки когда-нибудь увидит. И это действительно случилось. Но только через долгих 20 лет, когда на дворе уже были 60-е.

Ни от одного из своих близких Вера Мерецкая не отказалась, хотя и жестоко рисковала оказаться в опале с ярлыком родственницы «врагов народа».

Недолгое счастье

Удивительно, но, несмотря на такое «антисоветское» окружение из осужденных братьев и сестры, саму актрису беды обошли стороной. Говорят, все благодаря киноленте «Член правительства», которую посмотрел Сталин и прямо-таки восхитился игрой Марецкой. В 1935 году Вера Петровна получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 1940-м — была награждена орденом «Знак почета». А потом началась война.

К тому моменту Вера Петровна вступила во второй брак. Ее избранником стал Георгий Троицкий, тоже актер. Правда, он был не так известен, как Завадский, но зато стал заботливым и внимательным мужем. На свет появилась дочка, которую родители назвали Марией . Однако отец не увидел, как растет его Маша. Он ушел на фронт и погиб в 1943 году.

Страшный диагноз

Мария Троицкая повзрослела и тоже вышла замуж. Через некоторое время зять Марецкой покончил с собой. Маша так переживала смерть супруга, что ее психика дала трещину, и молодая женщина оказалась в неврологической лечебнице.

Вера Петровна была в отчаянии. А тут еще ее начали мучить головные боли. Насилу близким удалось уговорить актрису показаться врачу. Диагноз оказался неутешительным — рак мозга.

Марецкая умерла в 1978-м. Почти до последних дней она мужественно выходила на сцену.

Ее дочь Мария оправилась от удара и сейчас проживает в США.