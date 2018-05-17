«Что ж, тебя оставили после уроков»: как ролик c Капитаном Америкой из «Человека-паука» стал мемом

Хотя фильм вышел уже почти год назад.

Мемы с Капитаном Америкой из киновселенной Marvel существуют уже давно — в течение нескольких лет поклонники использовали различные ситуации как из сольных фильмов о герое, так и из «Мстителей» или других картин.

Однако за последние несколько дней популярность в сети внезапно набрал новый мем, первоисточником которого стал ролик, который пришлось посмотреть Питеру Паркеру в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», вышедшем летом 2017 года. В нём слегка улыбающийся Капитан укоряюще и слегка разочарованно обращается к провинившимся школьникам: «Что ж, тебя оставили после уроков». После этого он объясняет, что нужно вести себя лучше и не попадать в неприятности.

Изначально сцена не привлекла много внимания, однако почти год спустя, в середине мая 2018 года, пользователь Твиттера под ником inkopolis опубликовал кадр из ролика с Капитаном, в шутку добавив подпись «Что ж, тебе наставили рога» (указывая на измену).

Всего за несколько дней пост с картинкой ретвитнули более двух тысяч человек, а изображение стало вирусным. Пользователи сети стали придумывать собственные варианты шутки.

В ход пошли самые разнообразные ситуации с ироничными подписями — от шуток про gif-анимации до обыгрывания других мемов, например, из песни Childish Gambino.

Что ж, это Америка.

Что ж, ты объединил контуры со слоем для набросков.

Что ж, ты не подписал автора.

Пользователи сети шутили на видеоблогерами и их аудиторией на YouTube.

Что ж, ты положил все яйца в корзину YouTube.

Что ж, ты прочитал комментарии.

В ход также пошли отсылки к другим фильмам, а также сериалам и играм.

Что ж, никто не говорил тебе, что жизнь так повернётся. [слова из титульной песни сериала «Друзья» — DTF]

Что ж, ты называешь это говядиной на пару, несмотря на то, что она, очевидно, жареная.

Что ж, ты хочешь серьёзно поговорить о правде, чести и патриотизме? [слова Локи из фильма «Тор 2: Царство тьмы» — DTF]

Что ж, ты снова говорил со мной и с моим сыном. [Отсылка к мему из аниме «Ковбой Бибоп» — DTF]

Что ж, ты зашёл так далеко и по-прежнему ничего не понимаешь. [отсылка к Kingdom Hearts — DTF]

Пользователи Твиттера уже несколько дней придумывают новые шутки. В итоге пошутили и над самим автором оригинального поста и над теми, кто опоздал и слишком поздно опубликовал свой вариант.

#фан #мстители #marvel