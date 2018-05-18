Михаил Кутузов: самые любопытные факты

Генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов — один из самых известных и прославленных русских полководцев. Победив Наполеона и уничтожив его Великую армию, он отстоял независимость России и навсегда подорвал могущество «корсиканского чудовища». Но некоторые факты из жизни военачальника до сих пор малоизвестны широкой общественности.

Рядом с Александром Невским

Историки спорят о точной дате рождения великого полководца. По официальным документам, Кутузов родился в 1747 году, но на надгробной плите указана другая дата — 1745 год. Его предком был храбрый воин Гавриил Алексич, сподвижник Александра Невского. Он плечом к плечу сражался с князем в Невской битве в 1240 году. Родоначальником рода Голенищевых-Кутузовых стал правнук Алексича — Александр Прокшич, который имел прозвище Кутуз. Слово происходило из тюркских языков и означало вспыльчивого и неистового человека. Внук Прокшича Василий Ананиевич, в свою очередь, имел прозвище Голенище и даже был посадником в Новгороде в 1471 году.

Первая любовь

Первой любовью Михаила Илларионовича стала Ульяна Александрович, происходившая из семьи малороссийских дворян. Знакомство с девушкой произошло предположительно в первой половине 1770-х годов. Симпатия между ними возникла сразу. Но вскоре девушка серьезно заболевает. Красавица поправляется, назначается день бракосочетания, но невеста вновь заболевает, на этот раз горячкой. Тем не менее, Александрович не умерла, но после выздоровления отказала Кутузову в замужестве. По некоторым данным, родители Ульяны дали обет Богу, что если дочь выздоровеет, то останется незамужней до конца жизни. В итоге Кутузов женится на Екатерине Бибиковой. Она приходилась родной сестрой Александру Бибикову — крупному деятелю екатерининской эпохи, который, помимо прочего, подавлял восстание Пугачева. Однозначно, удачная партия.

Ранение

Первое ранение полководец получил во время очередной русско-турецкой войны в 1774 году. Кутузов руководил гренадерским батальоном, который принимал участие в отражении османского десанта у Алушты. Отступая, турки отчаянно отстреливались. Одна из пуль угодила в левый висок полководца и вышла у правого глаза, который после этого слегка перекосило. Однако зрение Михаил Илларионович сохранил. Второе ранение полководец получил в августе 1788 года во время осады Очакова. Примечательно, что пуля прошла практически по той же траектории, что в первый раз: от левого виска, пробив череп и выйдя у правого глаза. Хорошо известен глубоко укоренившийся в народном сознании образ Кутузова — седовласый старик с повязкой на правом глазу. Таким он был представлен в фильме Владимира Петрова «Кутузов» 1943 года. В реальности же полководец никогда не носил повязку, хотя после ранения его стали изображать в профиль.

Хитрый лис

Современники описывали военачальника как скрытного, рассудительного и умеющего льстить царедворца. Кутузов слыла большим хитрецом, а Наполеон даже называл его «старым северным лисом». На характер Михаила Илларионовича повлиял случай, который произошел с ним во времена службы под начальством фельдмаршала Петра Румянцева . Кутузов позволил себе передразнить полководца, ради шутки он копировал его походку, голос и манеры. Румянцеву стало известно о вызывающем поведении молодого выскочки, и он отправил его из Молдавской армии в Крым. Этот случай научил Кутузова скрывать свои мысли и эмоции.

Совет в Филях

На знаменитом совете в Филях, состоявшемся 1 сентября 1812 года, где решалась судьба Москвы, Кутузов, предложивший оставить столицу, оказался в меньшинстве. Большая часть присутствовавших поддержала генерала от кавалерии Леонтия Беннингсена. Он предложил дать сражение у стен города, перегруппировавшись и атаковав Великую армию в ночное время. Сдача Москвы, утверждал военачальник, сделает бессмысленной кровопролитие при Бородино и подорвет моральный дух русской армии. Впрочем, есть мнение, что Беннингсен был рупором московского дворянства, которое опасалось за сохранность своих имений и имущества. Решение оставить древнюю столицу Михаил Илларионович принял в меньшинстве. Как вспоминал генерал-интендант Дмитрий Ланской, уже ночью, после окончания совета, он слышал, как Кутузов плакал в своей комнате.

Остановиться на границе

Полководец выступал против того, чтобы преследовать армию Наполеона в Европу после его изгнания из России. Кутузов справедливо полагал, что всю выгоду из разгрома «корсиканского чудовища» извлечет Великобритания. В ней военачальник видел главного геополитического противника нашей страны и не желал способствовать процветанию Туманного Альбиона за счет жизней русских солдат.

Масонство

Кутузов состоял в московских масонских ложах «Сфинкс» и «Три знамени», а также принимал участие в собраниях лож в Петербурге, Берлине и Франкфурте. В масонской системе имел имя «Вечнозелеющий лавр» и девиз, ставший пророческим, — «Победами себя прославить».