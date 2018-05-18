Почему ваш угрюмый подросток не хочет с вами разговаривать. 4 причины

ЛИЗА ДАМУР

психолог, писатель, колумнист

Обычно все происходит по одному дурацкому сценарию. Мы говорим: «Ты в порядке?» и наш подросток отрезает «Нет» или врет «Угу», или вообще не отвечает, зависнув в телефоне. Нам тут же кажется, что связь нарушена, и что ему больше не нужна наша помощь.

Но когда подросток отказывается обсуждать что-либо, у него на то есть свои причины. Так что нам лучше расслабиться и эти причины изучить, чтобы быть в курсе. Итак, почему подросток молчит:

Боится, что ваша реакция будет не совсем адекватной

Дети часто знают нас лучше, чем мы сами себя знаем — в конце концов они жили с нами бок о бок так долго. Если подросток чувствует себя ужасно из-за того, что провалил экзамен, но знает, что от вас получит лишь нотацию в духе «а я говорила делай уроки», то лучше он просто промолчит.

Если вы чувствуете, что дело в этом, просто спросите: «Тебе кажется, я сейчас начну читать нотации?». Так вы можете начать разговор адекватно, создав задел на откровенные разговоры в будущем. И кстати, дважды подумайте, прежде чем сказать подростку наше коронное «а мы тебе говорили» — даже если вы действительно говорили.

Предвидит последствия

Вам интересно узнать, что произошло, но подросток сразу думает — хм, а какие, если я расскажу, будут санкции? Срежет ли отец мне карманные деньги в этом месяце, если узнает, что я разбил мобильник? Отпустит ли меня мама гулять с лучшей подругой в эти выходные, если я скажу, что она, кажется, может быть беременна?

Нам нужно стараться перестать осуждать подростков, их друзей и их поступки. Конечно, они попадают в истории. Но, как психолог, могу сказать две вещи: даже хорошие детки делают идиотские вещи, и мы никогда не знаем всей картины целиком.

Осознание того, что все иногда совершают ошибки (и подростки, и взрослые) поможет наладить ваше общение. И когда однажды ваш подросток все же решит рассказать, в чем дело, вы спокойно скажете: «Я вижу, ты очень переживаешь из-за разбитого мобильника. Давай подумаем, что тут можно сделать» или «Бедная, твоей подруге наверняка ужасно страшно. Она в порядке? Нужна ли ей помощь?».

Боится, что вы проболтаетесь

Мы часто рассказываем другим истории наших детей, даже не подозревая, что это был некий важнейший секрет. Но, с другой стороны, от них мы можем услышать нечто, что непременно должно быть обсуждено с другими взрослыми, вроде намерения одноклассника совершить самоубийство.

Так что хорошо бы извиниться за слишком длинный язык и пообещать своему подростку, что все его откровения останутся строго между вами. У них должно быть безопасное пространство, в котором они могут открыться и рассказать все — даже самые неприглядные детали их жизни и жизни их друзей.

Родитель, как психолог, может четко обрисовать границы приватности. Подросткам кажется, расскажи они что-то родителям, те немедля побегут звонить в полицию. Поэтому нам важно дать им понять, что они могут прийти к нам со своими проблемами и получить моральную поддержку. Если же они рассказали нечто важное про своих друзей, вы можете вместе обсудить, какие возможные действия нужно предпринять, чтобы оказать помощь.

Думает, что разговор не поможет решить проблему

Один очень умный пациент-подросток как-то сказал мне: «Вы знаете, к тому моменту, как я прихожу домой, я уже успеваю забыть половину школьных неприятностей. И к чему мне пересказывать все это заново маме?»

Даже если нам кажется, что дети очень ранимы, мы должны знать, что любые неприятности забываются. Конечно, если ребенок ходит мрачный, как туча, много дней подряд, нужно насторожиться. Но в остальном — неприятности случаются, мы переживаем, а потом забываем о них. Это как заболеть и выздороветь.

Мы же не считаем, что они болеют простудой из-за нас. То же самое и с их вечно мрачным настроением — мы тут ни при чем. К счастью, забота, которой мы окружаем больного гриппом, может помочь и при приступах мрачного молчания у подростка. Не нужно расспрашивать, в чем дело, — просто узнайте, что вы можете сделать, чтобы им стало лучше. Им хочется побыть в одиночестве или просто тихо посидеть рядом? Или, может быть, съесть что-то вкусное и посмотреть телевизор?

Сохранять близость отношений с подростком очень важно. Они развиваются так стремительно, а их гормоны так бушуют, что порой им трудно справиться со своими эмоциями. Мы же должны донести до них, что принимаем их любыми и никогда не отвернемся. А раз мы можем справиться с их плохим настроением, значит и они смогут.

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