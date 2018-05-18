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Социальная реклама, которая действительно задела за живое!
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Социальная реклама, которая действительно задела за живое! 

Карельские вести 35 минут назад
На днях увидела социальную рекламу примерно следующего содержания:
«Бесспорно, ты взрослый человек со своей жизненной позицией и личным мнением. Мы отдаем себе отчет, что эта реклама может на тебя не повлиять. Ты волен делать, что хочешь: превышать скорость, не пристегиваться ремнями безопасности, проезжать на красный свет. У нас к тебе только одна просьба — завещай свои органы другим людям! Есть миллионы людей, которые нуждаются в них по разным причинам, и которые будут аккуратны на дорогах. Только, пожалуйста, никому не завещай свои мозги…»
Респект авторам! Сильно!
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