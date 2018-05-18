Социальная реклама, которая действительно задела за живое!

На днях увидела социальную рекламу примерно следующего содержания:

«Бесспорно, ты взрослый человек со своей жизненной позицией и личным мнением. Мы отдаем себе отчет, что эта реклама может на тебя не повлиять. Ты волен делать, что хочешь: превышать скорость, не пристегиваться ремнями безопасности, проезжать на красный свет. У нас к тебе только одна просьба — завещай свои органы другим людям! Есть миллионы людей, которые нуждаются в них по разным причинам, и которые будут аккуратны на дорогах. Только, пожалуйста, никому не завещай свои мозги…»

Респект авторам! Сильно!