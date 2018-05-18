9 причин, почему Кардашьян, Ратажковски, Грэм и другие делают «голые» фото

В 2018 году, должно быть, не осталось ни одного человека, который бы не видел хоть одну фотографию голой Ким Кардашьян (если вы не в их числе, то у вас, скорее всего, нет аккаунта хоть в одной из социальных сетей). Несмотря на её славу любительницы «взрывать» интернет, она такая не одна!

Другие, от Эмили Ратажковски до Эшли Грэм и Селин Дион, тоже любят публиковать «голые» фото. Многие из них устраивают подобные фотосессии с целью изменить общественный взгляд на красоту (или говорят так), а другие — просто ради удовольствия и «хайпа».

Здесь — 9 знаменитостей, которые обнажились и объяснили, зачем это сделали.

Примерно полгода назад в личную жизнь певицы неожиданно вторглись репортёры, но она не растерялась и показала им средний палец: «Кто-то, кажется, сильно старается продать обнажённые фото со мной фанатам. Не тратьтесь, можете взять здесь бесплатно», — написала Сиа, опубликовав это фото в своём Инстаграм.

Селин Дион

50-летняя популярная артистка использовала Инстаграм-аккаунт журнала Vogue, чтобы доказать, что возраст — это не помеха красоте.

Эшли Грэм

«Мне говорили «ты толстая», «ты уродливая» или «ты просто недостаточно хороша» — и это было для меня нормой жизни», — сказала модель plus-size и бодипозитивистка журналу V Magazine. «Думаю, что я достигла дна в 18 лет. Я ненавидела себя и сказала маме, что возвращаюсь домой».

Но мама мне ответила: «Нет, ты не поедешь, я знаю, что ты хочешь и ты этого добьёшься. Не важно, что ты думаешь о своём теле, потому что твоё тело может изменить чью-то жизнь».

Эмили Ратажковски

«Женщин поместили в коробки, за границы которых они не могут вылезать, в отличие от мужчин. Поэтому если женщина оголилась, то она вульгарная. Но это моя коробка и мне в ней жить», — сказала Эмили в прошлом году журналу Love Magazine.

Звезда, будучи беременной, повторила знаменитую «обнажённую» обложку с Деми Мур для Vanity Fair 1991 года.

Расширение возможностей для женщин — это про свободу выражения. Я всегда восхищаюсь женщинами, которые чувствуют себя уверенными в своем теле, — так объяснила Сиара страсть к подобным снимкам.

«Для меня, нагота — это не то, чего нужно стыдиться», сказала Кортни журналу DuJour, для которого позировала обнажённой.

Я не стесняюсь своего тела. Но я нахожусь в лучшей форме и ощущаю себя лучше, когда беременна.

София призналась, что всегда отказывала журналам, которые предлагали ей обнаженные фотосессии. Однако к 40 лет она поменяла своё мнение:

Перед вами 45-летняя женщина, которая уже не стесняется показывать своё тело.

На обложке Women's Health в трёх словах выражено то, что для Софии значит нагота.

Челси Хэндлер

Комедиантка объяснила своё желание делать «голые» селфи таблоиду Harper’s Bazaar:

Я считаю, что нагота — это забавно. Также если вы делаете что-то глупое. Я всегда стараюсь делать фотографии голыми и смешными.

Эмбер Роуз

Самой же смелой среди вышеперечисленных звёзд оказалась Эмбер Роуз. Американская актриса и фотомодель разместила несколько раз фото, на котором даже не прикрывается рукой.

Я публикую этот кадр ещё раз специально для моих хейтеров.

Кадр слишком откровенный, поэтому даём на него ссылку.