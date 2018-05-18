Как распознать глупого человека, который притворяется умным

Ты заметил, что многие люди вокруг пытаются казаться умнее, чем есть на самом деле? Вспоминай — наверняка сталкивался с такими кадрами на работе. Ведь именно в офисе это имеет дополнительный смысл: вдруг недальновидный начальник даст повышение парню, который с важным видом в курилке доказывает свою компетентность. Но, вслушавшись в его разговор внимательнее, ты поймешь, что если он в чем-то и преуспел, так это в преувеличении. Некоторые любят включать Циолковского при общении с девушками. Женщинам, конечно, умные парни нравятся, но оттого особенно рискованно на вопрос «Знаешь ли ты Гоголя?» отвечать: «Да, работали вместе». Дело в том, что как бы старательно человек ни притворялся умником, его актерских способностей вряд ли хватит надолго. Рано или поздно его раскусят. И чем умнее собеседник, тем быстрее это произойдет.

Что заставляет человека притворяться умным?

Для начала следует отдать должное таким фальсификаторам. Если они хотят казаться умнее, значит признают значение интеллекта в жизни. И, скорее всего, комплексуют от нехватки собственных знаний. А это, возможно, первый шаг для исправления данного недостатка. Люди, притворяющиеся умными, таким образом стремятся сформировать соответствующий образ в глазах других. В этом случае они рассчитывают на определенные дивиденды от такого поведения. Например, амбициозный работник стремится привлечь к себе внимание и подняться по карьерной лестнице. При этом он не учитывает, а точнее, не понимает, что подобная имитация прозрачна, как стекла очков, надетых им для важности. Таких притворщиков вычисляют быстро: достаточно с ними просто заговорить на серьезные темы. Сымитировать ум поступками или словами невозможно, поскольку это качество исходит изнутри и напрямую отражается на поведении. Это не мышцы, в которые можно закачать синтол, и они мгновенно станут больше. Хотя даже в этом случае эффект носит лишь временный характер.

Даже хороший актер спалится

Такие люди обычно много говорят, выдавая многословность за обилие знаний. Но если прислушаться к их словам, смысла в них можно найти не больше, чем в решении посещать курсы эльфийского языка.

Пазл начнет складываться, когда ты стнешь задавать такому человеку определенные вопросы. Не те вопросы, которые предполагают однозначный ответ («да»/«нет»), а более открытые, принуждающие к аналитическим действиям. «Почему ты так думаешь?», «Ты можешь больше рассказать об этом?», «Как ты это понимаешь?» — примеров таких вопросов много, а их содержание зависит от контекста разговора. После этого ты можешь стать свидетелем, как многословность фальсификатора сменится на желание избежать ответа. Либо он осыпет тебе такими доводами, что молчание в этом случае было бы высшим проявлением интеллекта.

Иногда человек старательно оперирует профессиональными терминами, выдавая себя за эксперта в какой-либо области. Если ты владеешь предметом, то можешь легко вычислить обман, попытавшись свести разговор к конкретике, либо дать наживку в виде ложной информации и посмотреть на реакцию. В этом случае псевдоэксперт, скорее всего, сошлется на локальные приступы амнезии. Что-то вроде: «Я это знал, но сейчас не помню». Нередко такие люди, поняв, что их провоцируют, отвечают агрессией, поскольку это удобный вариант выйти из ситуации с наименьшими потерями. 14 черт действительно глупых людей

Фальсификаторов лучше определять сразу

Особенно это касается ситуаций, когда у вас есть общие интересы. Например, если ты принимаешь человека на работу или это просто твой коллега. Не определив сразу, что доверять ему можно только в вопросах выноса мусора, ты можешь опрометчиво внять его советам, а затем сильно пожалеть об этом. Если он только притворяется компетентным специалистом в какой-либо области, то вряд ли его знания или опыт способны принести пользу в перспективе. Поэтому, независимо от того, подчиненный это или твой босс, не позволяй ему принимать сомнительные решения, за которые отвечать в итоге придется тебе. Поскольку в основе этих решений лежит не реальный опыт, а лишь его догадки. Умение определять фальсификаторов ума — хороший навык, который тебе пригодится во всех сферах жизни. 10 тем для интеллектуальной беседы