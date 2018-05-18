Соня Некс: финиш Лондонского марафона. Как пробежать марафон?

Рассказываем, как решиться на марафон, финишировать с видом на Букингемский дворец и пройти ещё пару километров за новыми босоножками.

Черпать вдохновение и мотивацию во всём, что нас окружает, не так то просто, но главное начать. Здесь вам поможет и выход на пробежку после тяжёлого рабочего дня, и банальный просмотр ленты «Инстаграма». Одним из немногих людей, которые уже давно помогали мне «зажечься» и настроиться на продуктивный и активный день, была, есть и, я уверена, будет (!) очаровательная фитнес-мама, блогер, тренер и наставник Соня Некс.

Совсем недавно список её достижений пополнился финишной чертой невероятно атмосферного Лондонского марафона. После чего мы встретились, чтобы обсудить, как она решилась на преодоление такой непростой дистанции, полюбила бег и стала амбассадором New Balance.

— Соня, скажи, предполагала ли ты ещё год назад, что в апреле будешь бежать марафон, а на финише тебя будут ждать королева Англии и медаль? — Конечно нет! Год назад я только-только начала бегать, причём мне это очень сложно давалось, скажу честно: я ненавидела бег (смеётся). Хотя я всю жизнь в спорте, почему-то именно с бегом отношения изначально были напряжённые. Даже когда я готовилась к участию в фитнес-бикини, моим кардио было всё, но только не бег. Я постоянно придумывала, что у меня болит колено или что-то ещё. Думала, что от бега растут ноги, икры.

— А что произошло потом? — Потом родилась Ева. И после родов не знаю, что меня переубедило, прошло пять месяцев, и мне стало почему-то обидно: почему это я не умею бегать? Я оделась, обула свои обычные кроссовки, не беговые, и пробежала первые 3 км, два раза остановившись и запыхавшись. Мне было обидно, что у меня такая ужасная дыхалка и выносливость, как будто её вообще нет.

И дальше всё как-то закрутилось, мне предложили пробежать мой первый официальный забег. Я сама к нему подготовилась, как знала и как умела. 5 км — для меня это было тогда много. Ещё до забега я пробежала один раз эти 5 км и почувствовала себя героем, потому что я смогла, преодолела себя. Я всем говорила, что те, кто бегает марафоны, по-любому на каком-то допинге это делают, потому что это нереально.

— Как прошёл твой первый забег? — Когда я бежала свой первые 5 км, хромала, потому что у меня были небеговые кроссовки. Так вот, я бежала, хромала, у меня болели надкостницы, но я не обращала внимания. Я добежала за 34 минуты. Была ужасно горда собой, но так болели ноги, что даже думала, что завяжу с идеей бегать, наверное, не моё это всё.

Но потом меня потянуло в беговой магазин, я подумала, что надо купить себе кроссовки. В общем, меня тестировали на дорожке, подобрали кроссовки. Тогда я поняла, что выбор беговой обуви — это самый важный пункт, иначе можно попрощаться с коленками или с ногами.

— К мысли о марафоне пришла не сразу? — Ой, до этого было ещё далеко (смеётся). Потом я бежала короткие дистанции 5-10 км, просто утренние пробежки были по 3 км, я не планировала бежать дольше. Но у меня было много знакомых, которые бегали полумарафоны, — для меня они были полубогами, потому что я не понимала, как они так долго бегают? Я ими восхищалась, но сама знала, что не смогу, почему-то у меня было такое ощущение, что для этого нужна какая-то особая подготовка. Хотела даже нанять тренера или пойти в беговой клуб, но так ни к кому и не пошла. Я пробежала много забегов по 10 км, но они мне давались прям впритык: я думала, что 10 км — это лимит для меня.

— Расскажи, как ты стала амбассадором New Balance и ввязалась в такую авантюру, как Лондонский марафон? — В декабре мне пришло письмо: не хочу ли я пробежать марафон в Лондоне? И у меня будто что-то ёкнуло: как это я не хочу? Я хочу! Марафон, New Balance — всё звучало так круто, поэтому я коротко ответила: «Да, хочу». Я не сразу поверила, что это действительно серьёзное приглашение, да и после того, как мы списались, наступило какое-то затишье.

После Нового года снова всплыла вся эта история: я нашла письмо, зарегистрировалась на забег, поехала в офис, встретилась с официальными представителями и поняла, что это всё не шутки, это вызов для меня. Но мне разрешили бежать 21 км, потому что подумали, что человек, который не бежал полумарафон, марафон не пробежит. Потому что ты не знаешь, как поведёт себя твоё тело, твой организм. Для того чтобы было это понимание, надо пробежать хотя бы половинки, но у меня не было на это времени. Максимальная дистанция до марафона для меня была 15 км.

— Это были какие-то соревнования? — Почти (улыбается), это я выбежала из подъезда и просто решила пробежаться. И то, честно скажу, 15 км для меня было много.

— Как был построен твой тренировочный процесс? Ведь с Нового года до апреля оставалось всего три месяца. — Мне назначили тренера, мастера спорта по лёгкой атлетике, я добросовестно ходила на занятия, не пропускала. Помимо занятий в манеже у меня были самостоятельные тренировки. И я поняла, что со временем мне становится легче бежать, тело привыкает. Мне рассказали, как правильно бегать: как бежать по пульсу, не насилуя организм, были и скоростные тренировки — всё это в комплексе даёт свои результаты.

Я потом вспоминала все эти тренировки на 39-м километре. Я такой человек, что если я понимаю, что могу сделать, то важно «не схалявить».

В итоге даже тренеры не знали, пробегу ли я эту дистанцию. Они мне расписали план на полдистанции, я его придерживалась и, в принципе, полумарафон за два с чем-то часа пробежала. А дальше я уже понимала, что если остановлюсь, то это будет для меня та самая халява. Просто я поняла, что на 21 км только начинается вся эта эйфория, я бы себе не простила, если бы я остановилась. Мне было абсолютно нормально физически и морально.

— Что же там было после тех самых 21,5 километра? — Самое интересное, что у марафона было приложение, по которому любой болельщик мог следить за каждым бегуном. Многие мои друзья, ребята из New Balance, мой брат следили за мной по карте. Мой брат живёт в Лондоне, он думал, что я буду 6-7 часов ползти к финишу. Но когда увидел, что я уже на 30-м километре, он бегом выбежал из дома, чтобы успеть к финишу и встретить меня.

— Круто! Цель можно считать достигнутой? — Эмоции непередаваемые от марафона, ни с чем не сравнить, это была какая-то победа над собой. У меня не было цели сделать какое-то время. Позже мне многие писали: «Ой, что ты пять часов бежала? Что-то долго…» Ну извините (смеётся)! Я первый раз бежала, не знала, как среагирует мой организм после 30-го километра — а вдруг меня переклинит? Выбегать на максимальной скорости было бы абсурдно. Я бежала не на результат, а чтобы пробежать, и эту цель я выполнила.

— Расскажи о дистанции, какой была атмосфера марафона? — На Лондонском марафоне была какая-то нереальная поддержка и энергетика. Когда я вышла на старт, уже была уставшей, потому что прошла пешком в гору пять километров: там в Гринвиче мы шли с вещами под солнцепёком. Было жарко, некомфортная для бега температура, но там было всё так здорово организовано: были душевые, вода из шлангов, можно было пить почти на каждом километре. Я обливала ноги, выпивала два глотка, обливала всю себя. Я старалась бежать на подъёме, хотя после 30-го километра стала понимать, что тело уже отказывает, но в итоге удалось себя распределить.

Много людей сходило после 30-го км. До полумарафона многие бежали, хромали, но терпели, но после многие стали переходить на шаг. Я один раз перешла на шаг, после 30-го км, когда мне показалось, что лучше остановиться: пульс был высокий, а темп низкий, не как вначале. Я попробовала перейти на шаг, но это было ещё хуже, потому что тело привыкло бежать, всё тело начало ломить, ноги затекли. Если я буду идти, то буду идти часов 10, бежать я всё-таки могла лучше. Я прошла 500 метров, но там люди так орали, поддерживали, что я не смогла больше идти, продолжила бежать.

У меня были разные мысли, бывало, что уходила в себя, и км незаметно проскакивали мимо, бывало, что читала надписи на футболках, смотрела на людей — ловила энергетику. А на старте чуть не расплакалась, потому что не верилось, что я там. Весь Лондон был на улицах. В других обстоятельствах я, может быть, и не пробежала бы.

— Каким было то утро перед стартом, когда ты проснулась? Как ты себя психологически настраивала? — Я не знала, на что иду, поэтом волновалась, но не могла толком осознать, что будет. Это можно сравнить с родами — ты тоже не знаешь, что впереди, когда рожаешь впервые (смеётся). Ты, вроде, боишься, а вроде и интересно. Для меня было очень важно, чтобы я поела, запретили пить кофе — я следовала советам.

— Ты проходила какое-то медицинское исследование перед поездкой? — Беговое нет, но я сдавала анализы, знаю, что у меня хорошее спортивное сердце. Бежала с пульсометром, постоянно следила за показаниями: как только ЧСС чуть превышало норму, я снижала скорость. Я бежала не в опасной зоне, пульс был от 150 до 170 ударов в минуту, я ни разу не ускорялась до какой-то опасной зоны, экономила ресурсы, чтобы добежать.

— У тебя были тренировки на дорожке? — Нет, бегуны против беговых тренажеров, потому что это не одно и то же, по сравнению с покрытием в манеже или асфальтом. Мне тяжело даже сейчас пробежать на дорожке 10 минут, чувствуешь себя хомяком в клетке (смеётся). Я лучше буду бежать в дождь, снег, чем на тренажёре. Это улучшило и мои беговые навыки, и силу воли.

Я рада, что не подвела New Balance, пробежала марафон, кто бы что ни говорил.

— Марафон стал для тебя новой планкой? — Каждый год я пишу свой список желаний, чего бы хотела достичь в этом году. И всегда эти мои желания сбываются. Я написала марафон в Лондоне. Если судьба, то получится. И всё получилось!

— Слушать организм на марафоне? Что он может сказать? — Если бежите и болят колени, вы понимаете, что это связки, старая травма, больно, то, возможно, это знак, что нужно остановиться. Я сама этого боялась, потому что у меня есть старая травма, у меня мениск был порван ещё с танцевальных времен. Но я его залечила сама в тренажерном зале, без всяких операций: при беге его совсем не чувствую, а на танцах иногда отдает. Я боялась, что после 30-го километра травма может о себе напомнить. Но нет, связкам ничего, забивались только мышцы. Я решила, что пока могу, буду бежать, «надо, значит, надо».

Когда спортсменам становилось совсем плохо, они ложились плашмя и их увозили. Многие останавливались на какое-то время, а потом опять продолжали бег. Видно было новичков: они быстро бежали первые километры, а потом сдувались. Но впереди ещё была горка на 35-м километре, хотя когда ты уже там оказываешься, тебе уже всё равно.

— Как ты восстанавливалась после финиша? — Я, честно говоря, в шоке от того, как быстро я восстановилась. Многие марафонцы говорили мне, что нужно взять в расчёт неделю на восстановление, будет всё болеть. Вечером после забега болели ноги, казалось, что перекачала их. Но после финиша я ещё решила, что мне срочно нужны босоножки Louis Vuitton , пошла в бутик прямо в беговой экипировке и с медалью, позабавила консультантов.

А потом уже пошла в сауну, выпила BCAA. У меня упало давление, наверное, от такой нагрузки. Впервые за месяц поела белковую пищу — морепродукты. Потому что до старта я решила облегчить жизнь своему организму, чтобы он не тратил силы на переваривание мяса. К тому же вес скинулся немножко: чем меньше вес, тем легче бегать. Выпила немного красного вина — это было прекрасно, нормализовалось давление. Наутро всё немного побаливало, но ходить не мешало.

— Что тебя мотивирует? — Это мой образ жизни. Мне нравится хорошо выглядеть, добиваться поставленных целей. А когда это связано с путешествиями, с чем-то новым для меня, я прямо загораюсь. Я разрешаю себе ошибаться и давать слабину, но зачастую я хочу и делаю, остаюсь строгой к себе. Плюс у меня большая аудитория: когда тысячи людей пишут тебе: «Ты сможешь, не сдавайся», действительно стыдно отступать, эта поддержка придает сил. Очень многое способствовало тому, чтобы я пробежала.

Бег — это такой спорт, в котором результат зависит от тебя самого, не от судей, как, например, в фитнес-бикини, где тебе дали третье место, потому что у тебя волосы на 5 см короче, чем у твоей соперницы. В беге ты собрался, подготовился, идешь, делаешь и получаешь результат. На каком-то определённом километре ты не замечаешь, что бежишь, ноги сами несут тебя, а в голову приходят иногда такие мысли, которые не появляются в ней даже в спокойном состоянии.

— Что тебе помогает оставаться такой красоткой? — В последнее время у меня из нагрузок только бег. Мне страшно было забивать тело силовыми, потому что я когда покачаюсь, мне бежать некомфортно. В последний месяц я исключила всё, кроме бега, максимум качала пресс, стояла в планке, напрягала руки — элементарные комплексы, которые помогают в беге. Нельзя только бегать и ничего не делать, нужно чтобы всё работало и развивалось. Обязательно растяжка! Думаю, растяжка после марафона как раз убрала все неприятные ощущения в мышцах. Чем раньше ты пробежишь после марафона: на следующий день или через день, тем быстрее сойдёт крепатура.

— Если бы в будущем ты написала книгу или сняла фильм о себе, как бы охарактеризовала этот период жизни? — Борьба с собой и выход из зоны комфорта. Челлендж. Я такого никогда не делала.