Василий Ливанов: «Я боюсь своего сына»

По Шерлоку Холмсу: как сын Ливанова стал убийцей

Василий Борисович Ливанов настолько талантливо исполнил роль « Шерлока Холмса », что в 2006 году был принят в орден Британской империи. Он вообще был обласкан наградами, званиями и славой. Но не даром говорят: если в одном месте прибыло, то где-то убудет. Василию Борисовичу был нанесен страшный удар — по семье. У него трое детей, но средний сын Борис оставил немало ран в отцовском сердце.

В одном из интервью российским изданиям Ливанов признавался: «Я боюсь своего сына». Выросший в знаменитой интеллигентной семье Борис, казалось бы, имел все шансы на счастливое будущее. После окончания школы он уехал учиться в Англию, в Оксфордскую языковую школу. По возвращении писал сценарии, стихи, играл на сцене театра. Но такой славы, как у отца, добиться не смог. По словам знакомых семьи, это вызвало у парня агрессию, он был зол на родителей и на весь мир и пристрастился к спиртному.

Борис Ливанов в юности / «ВКонтакте» Бориса Ливанова

В подпитии Борис совсем себя не контролировал, кидался то на отца, то на мать, и окружающие с ужасом ждали, что рано или поздно все закончится поножовщиной. И действительно, через некоторое время страну потрясла новость: в Новый год 34-летний Борис Ливанов зарубил топором (есть мнение, что это был не топор, а нож) своего собутыльника после того, как избил его в подъезде и прыгал на его голове.

Орудие убийства полиция не нашла — его выкинула в окно бывшая жена Бориса Екатерина и потом утверждала, что не помнит, куда он упал. Поговаривали, что убийство было совершенно на почве ревности. Перед праздниками Борис поссорился со своей сожительницей Наташей, которая категорически запрещала ему пить, и отправился отмечать Новый год к бывшей.

В случившейся трагедии Екатерину винил сам Василий Ливанов. Он не поощрял страсть Кати к вечеринкам и настаивал, что жизнь сына пошла под откос именно под ее влиянием. Действительно, до встречи с благоверной Борис вел скромный образ жизни. А после знакомства с Катей понеслось: в институт парень стал приходить пьяным, однажды попал в милицию за то, что подрался с одним из кавалеров, попытавшихся приударить за Екатериной.

В скором времени за разбои и пьянство из вуза его отчислили, прямо вместе с возлюбленной. Родителей, пытавшихся оградить сына от общения с Катей, Борис, разумеется, не слушал. А вскоре девушка забеременела — и пара решила пожениться. У них родилась дочка Ева. Впоследствии выяснилось, что у ребенка серьезные проблемы со слухом, но дедушка и бабушка оплатили девочке дорогостоящую операцию и обеспечили хорошим слуховым аппаратом.

Теперь уже взрослая Ева со своим бойфрендом / «ВКонтакте» Евы Ливановой

На образ жизни Бориса и его супруги рождение малышки не повлияло. Жена Василия Ливанова пыталась оформить опекунство на себя, но получила от сына жесткий отпор. А в 2003 году и вовсе отнесла заявление в полицию — Борис угрожал ей расправой после того, как она застала его дома пьяным, внучку Еву в слезах, а Катю прикованной наручниками — чтобы не ушла от Ливанова. Впрочем, потом мать пожалела сына и заявление забрала.

И вот, шесть лет спустя пострадал человек. За убийство Борису дали девять лет колонии, потом срок сократили до восьми лет. А Ливанов с женой принялись бороться за право опекунства над внучкой. Но Екатерина не спешила расставаться с ребенком — по словам окружавших, лишившись ребенка, она боялась потерять право на квартиру Бориса.

Между тем сам Борис все документы о передаче своих отцовских прав Ливановым-старшим подписал. К слову, на тот момент он уже пять лет как официально был разведен с Катей, и по суду Ева оставалась с отцом. Но после того, как Борис был приговорен за убийство, малышка перешла под опеку матери. Спустя почти четыре года борьбы за ребенка Ливановы-старшие смогли забрать девочку к себе.

Борис Ливанов / Facebook

Борис Ливанов отсидел в тюрьме 4,5 года и был выпущен досрочно — во многом благодаря знаменитому отцу, который отказывался верить в его виновность. После освобождения Борис почти все время проводил на даче родителей, где писал книгу и вел семейный архив.

Борис Ливанов с родителями и дочерью Евой / Facebook

Позже у него начался роман с актрисой Марией Голубкиной , которую не смущало его прошлое. Пара планировала пожениться и утверждала, что этот брак будет навсегда. Но в 2017 году появилась информация, что Борис начал отношения со своей давней подругой Ангелиной Фроловой — с ней они когда-то учились вместе в ГИТИСе. Дочь Еву он вернул Екатерине.