Почему стоит заказать разработку логотипа

Логотип — это тот элемент, который больше всего запоминается покупателю. Какие первые три логотипа приходят тебе в голову? Яблоко от Apple , полоска Nike, значок Mercedes-Benz? Увидев даже размытое очертание этих логотипов, почти каждый человек легко определит, что перед ним за бренд. И, покупая товар или услуги, он выберет те, на которых расположен такой логотип. Конечно, просто красивый логотип без качественного продукта и правильного продвижения — это пустышка. Но в то же время без красивого логотипа бренд в большинстве случаев обречён на провал, так как именно логотип производит первое впечатление на покупателя и определяет его дальнейшие действия. Сегодня мы хотим рассказать тебе о том, почему стоит вложить деньги в разработку логотипа, а не покупать его на стоках.

Логотип — это надолго

Не стоит думать о логотипе как о чём-то временном, что ты можешь заменить когда захочешь. Вспомни, как менялись логотипы известных компаний? Например, тот же логотип «Кока-Колы» менялся лишь незначительно, подстраиваясь под существующие тренды. Если ты сделаешь один логотип, а через год после того, как твоя компания вырастет, сменишь его на другой, клиенты и партнёры могут не понять такого шага, ведь они уже привыкли к одной концепции. Помни, что стабильность — это показатель инвестиционной привлекательности бизнеса. Логотип, используемый более полувека, в который вносятся лишь незначительные косметические изменения, не сказывающиеся на общей концепции, вызывает доверие и показывает, что компания идёт изначально выбранным курсом, не меняя вектора направления. Заказать разработку логотипа →

Логотип не может стоить дёшево

Да, есть компании, которые сделали логотип практически бесплатно: например, Nike, которой логотип обошёлся всего в 35 долларов. Google же вообще бесплатно получила свой логотип. Но те времена остались далеко в прошлом. Теперь даже ребрендинг, заключающийся в изменении цветов или закруглении углов, может стоить миллионы долларов. Но неужели стало сложнее нарисовать пару рисунков и сделать какой-нибудь необычный шрифт? Нет, с этим проблем нет. Но не забывай, что логотип должен отображать суть продукта и давать покупателю понимание того, что вообще предлагает бренд. А это — исследования целевой аудитории, труд квалифицированных специалистов и другие дорогостоящие услуги. Сейчас за 35 долларов можно разве что купить логотип на стоковых сайтах или создать его в конструкторе. Но делать этого мы не рекомендуем. Почему? Об этом в следующем пункте.

Недостатки конструкторов логотипов

Мы уже говорили про то, что стоки подходят для покупки логотипа маленькой компанией, например какой-нибудь кофейней. И некоторые читатели заметят, что конструктор — другое дело: тут можно выбрать несколько разных элементов и создать практически уникальный логотип. Но это ошибочное суждение. На сайте конструктора логотипов ты не создаёшь новый логотип, а берёшь готовую композицию из библиотеки конструктора и адаптируешь её под себя. Но есть одна деталь, на которую мало кто обращает внимание — пользовательское соглашение. Если вчитаться, то ты поймёшь, что созданный тобой логотип вовсе не принадлежит тебе, а сдаётся в аренду. Проще говоря, композиция, созданная тобой на сайте-конструкторе не принадлежит тебе и является собственностью сервиса. В любой момент лицензия может быть отозвана и из честного бизнесмена ты сразу же превратишься в злостного нарушителя копирайта. Подробнее об этом читай в этой статье.

Тренды

Как говорится, мода — это приходящее и уходящее, а классика вечна. Стоки и конструкторы предлагают трендовые логотипы в духе нынешней моды. К примеру, если взять начало двухтысячных, то все компании старались сделать объёмный текст; ближе к концу двухтысячных — с тенями и бликами; а в наше время логотипы создаются в стиле Flat, то есть минимум деталей. Иногда это доходит до абсурдных ситуаций, когда из-за этой тяги к минимализму при создании логотипа становится непонятно, что вообще представляет бренд. Не стоит гнаться за трендами — главное, чтобы логотип был легко узнаваемым и чтобы, когда возникнет новая мода, тебе не пришлось создавать другой логотип с нуля, так как прошлый морально устарел.

Соответствие ожиданиям целевой аудитории

На стоках ты можешь найти красивый логотип, а в конструкторе — даже создать такой, который покажется тебе идеальным. Но вот ты создаёшь бизнес, и он закономерно не встречает должного внимания со стороны покупателей. Почему? Ты опять упустил важную деталь — маркетинговое исследование. В этом вся проблема стоков и конструкторов: его отсутствие. Ты выбираешь то, что нравится тебе или твоим сотрудникам, но не изучаешь целевую аудиторию, как это делают студии, разрабатывающие логотипы; не записываешь в логотип определённый посыл. Без этого логотип просто красивая картинка. Итак, кому подойдёт логотип со стока или созданный в конструкторе: 1. Малому бизнесу. У тебя небольшая кондитерская, автомастерская или компания, предлагающая услуги ремонта? Это твой выбор. 2. Тому, кто создаёт дочернюю компанию. Если у тебя есть основная компания и тебе нужно создать подразделение, то использование стоковых логотипов не потребует больших затрат. Кому подойдёт разработка логотипа: 1. Малому бизнесу, нацеленному на рост. Если ты планируешь развивать компанию так, чтобы из маленькой кондитерской она стала большой сетью по всему городу или стране, то лучше продумать логотип до мелочей. 2. Тому, кто собирается сотрудничать с западными партнёрами. Европейские, а в особенности азиатские, партнёры очень тщательно подходят к изучению положительных сторон. Если у твоей компании качественный логотип, то это вызовет доверие у партнёров.

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