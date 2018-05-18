Что такое самооценка и как ее повысить

По статистике, 80% людей в той или иной степени имеют низкую самооценку. А ведь она является движущей силой уверенности, от которой зависит успех любой из сфер нашей жизни. Самооценка формирует твои цели, ценности, отношение к вещам и людям. Поэтому высокая самооценка — это не признак нарциссизма или высокомерия, а строгие требования к самому себе, опирающиеся на большие амбиции. Соответственно, для лучшего качества жизни ее необходимо повышать, особенно если она находится ниже твоей щиколотки.

Что такое самооценка

Википедия описывает термин самооценка как «представление человека о важности своей личности, оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков». Если коротко, то самооценка — это отношение к себе, своим качествам и потенциалу. Исходя из этого, самооценка отличается от понятия самоуверенность. Последняя непостоянна и, в отличие от первой, может меняться в зависимости от ситуации. Например, обладая высокой самооценкой, ты можешь уверенно чувствовать себя во многих аспектах, но быть растерянным во время публичного выступления. Или, наоборот, твои навыки позволяют чувствовать себя уверенным в определенной области, например в спорте, но в других ситуациях ты проявляешь нерешительность. 9 советов для абсолютной уверенности в себе

Откуда берется низкая самооценка

Этот вопрос довольно сложный, поскольку затрагивает внешние факторы воздействия на человека, каждый из которых прямо или косвенно может влиять на самооценку. Одной из причин низкой самооценки психологи называют трудное детство. Когда человек растет в атмосфере гнета, критики и пренебрежения, с возрастом он может столкнуться с соответствующей проблемой. Ровно как и наоборот: если ребенок часто слышит похвалу и одобрение, то самооценка у взрослого человека будет выше. Еще одной причиной могут служить какие-либо события, связанные с сильными травматическими переживаниями. Кто-то однажды сказал неприятную вещь, и это в дальнейшем повлияло на отношение к себе. Сюда же можно отнести опыт неудачи при достижении каких-либо целей. Серьезный провал может сильно ударить по самооценке и желанию повторить попытку снова. Немаловажную роль в построении самооценки играет культурный контекст, выраженный через рекламу, СМИ или искусство. Он задает условные стандарты красоты и успеха, не попадая под которые, человек может чувствовать себя лишенным необходимых качеств для достижения целей. Как повысить самооценку

Как достичь высокой самооценки

Самооценку человека, по сути, можно определить по разрыву между тем, что он имеет, и тем, чего хочет достичь. Парадокс заключается в том, что в большей степени на самооценку влияют окружающая среда и люди, но изменить ее можно только самому за счет внутренних психологических процессов. Это не самая простая задача в жизни, но одна из главных, поскольку способна принести результат, к которому ты стремишься. Вот несколько базовых советов, которые помогут повысить самооценку.

1. Определи первопричину

Выше мы перечислили, что может являться причиной низкой самооценки. Как правило, это внешние факторы, исходящие из прошлого. Определив, какой именно жизненный эпизод повлиял на дальнейшее восприятие себя, ты должен признать его бессмысленность сегодня. Оценка ситуации формируется на основе психологического восприятия, которое меняется с возрастом. Поэтому твоя оценка себя могла сложиться на основе не достоверных данных, а эмоционального восприятия проблемы, которая на нее повлияла. С возрастом следует пересмотреть отношение к данной ситуации и признать ее маловажность. Для этого можно прибегнуть к помощи психолога, который поможет обнаружить и устранить источник низкой самооценки.

2. Посмотри, что видят в тебе другие

Этот метод прост и требует немного фантазии. Наверняка в твоей жизни есть человек, который любит тебя сильно и безоговорочно. И наверняка у него есть на это веские причины. Так вот, постарайся ненадолго побыть на его месте и посмотреть на себя со стороны. Так ты увидишь только положительные качества своей натуры. Убедившись, что в тебе гораздо больше добродетелей, чем ты представлял, сможешь работать дальше в сторону повышения самооценки.

3. Больше старайся

Высокая самооценка не может не иметь твердых оснований. За ней стоят какие-либо достижения или действия, приводящие к саморазвитию или улучшению качества жизни. Не стой на месте — будь подвижен и делай все возможное, чтобы стать лучше. Работа над собой, увеличение своих навыков и достижение целей — вот что является основой для высокой самооценки. И даже если не всегда происходит все гладко, понимание того, что ты сделал все возможное, не позволит испытывать сожалений и чувствовать себя виноватым.

4. Делай то, что удовлетворяет тебя

Часто люди занимаются деятельностью, которая им не интересна, а значит, не приносит желаемого удовлетворения и результата. Это заставляет человека испытывать подавленность и чувство пустоты. Это положение дел стоит менять и посвятить себя тому, что вызывает интерес и придает стимул. Занявшись тем, что удовлетворяет твой ум и эмоции, а также приносит положительный результат, ты сможешь почувствовать себя цельным и довольным собой.

5. Будь верен себе

В некоторых случаях отсутствие чувства собственного достоинства проистекает из недостатка понимания своей значимости и ценности, которую ты можешь принести. Люди так много времени тратят на то, чтобы вписаться в существующие тренды, что не обращают внимание на собственные способности. Определи свои сильные стороны, раскрой свою страсть и стремление, пойми, чего хочешь и чего можешь достичь. Тогда у тебя не будет оснований считать себя отстающим звеном и ты будешь готов в полной мере использовать свой потенциал.

6. Прими себя

Таким, каков ты есть, в полном стремлении стать лучше. Всем нравиться невозможно, а не проигрывают только те, кто ничего не делает. Сосредоточься на своих целях, работай над их достижением, и у тебя не будет неудовлетворения от самого себя, поскольку ты делаешь все возможное. В конечном счете это принесет плоды, которые заставят поверить в свои силы и изменить отношение к себе. 5 путей познания самого себя