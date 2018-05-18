«К нам пришел Тиньков и сказал: „Я хочу купить 55% вашей компании“»

«Чем меньше шагов, тем выше конверсия»

Владимир: Дмитрий, что ваш сервис из себя сегодня представляет? Это платформа, это эквайринг, агрегатор?

Дмитрий: Cloudpayments сейчас — это платежный сервис, который заключает в себе простоту, безопасность и удобство оплаты. Самое главное — все понятно.

Владимир: На самом деле, в интернете достаточно много было платежных сервисов и интернет-эквайеров, которые позволяли людям платить на сайтах в интернете. Вот, в чем ваше отличие? Вы же появились далеко не первыми.

Дмитрий: Да, мы появились в 2014 году, сделали ставку на технологии. Если кратко, то рынок весь жил тем, что оплата в интернете выглядела следующим образом: когда нажимаешь кнопочку «Оплатить», происходит переход на платежную страницу, на банковский шлюз. Мы пересмотрели эту концепцию — я считаю, что мы были самые первые, кто массово стал продвигать виджет, коробочную версию.

Владимир: Но в чем, собственно говоря, победа вашей концепции, что это — меньшее количество действий пользователя до оплаты? Почему виджет, всплывающее окно на сайте, лучше, чем классический метод, который использовали и используют по сей день?

Дмитрий: Ну, как показала практика: чем меньше переходов, чем меньше шагов, чем меньше этих страниц, тем выше конверсия. То есть чем меньше движений, тем короче путь к импульсной покупке.

Владимир: Интернет-магазины — это основная ваша целевая аудитория, где вы используете свои технологии, или это не так?

Дмитрий: Наша целевая аудитория — это любой интернет-бизнес, бизнес в мобильном приложении.

Владимир: Ну, по статистике, кто приносит вам больше всего денег?

Дмитрий: Мы не самые дешевые на рынке, хотя можем сейчас взять и депинговать, но мы считаем, что любая технология, любая концепция, которая удерживается, стоит денег. Мы единственные, кто напрямую внутри социальных сетей принимает оплату. То есть на любой корпоративной страничке можно прикрутить кнопку оплаты и принимать ее при помощи банковских карточек.

Владимир: Но все-таки, кто больше всего денег приносит, если это не секрет?

Дмитрий: Индустрия, если я не ошибаюсь, билетчиков. Театры, олимпийские сборы, фестивали и так далее.

«Сбор информации можно воспринять как зло, а можно как то, что упрощает тебе жизнь»

Владимир: Дмитрий, давайте поговорим про тренды, которые существуют на рынке. Мы все привыкли платить мобильным телефоном, все привыкли к бесконтактным платежам при помощи карт. К чему вся эта история придет, чего нам ждать в будущем? По сетчатке глаза будет происходить оплата, или как вы это видите?

Дмитрий: По сетчатке глаза не знаю, конечно, но то, что сейчас FaceID, Apple Pay существуют, это хорошо. Однако главный тренд, который сохранится, это безопасность. Вы уже не достаете из кошелька банковскую карточку, ее не светите, ее невозможно сфотографировать, а все спрятано в телефоне. Хоть украдут, он запаролен. А второе, к чему все идет — это как раз импульсные покупки, к упрощению. Сейчас достаточно палец прислонить, и у вас проходит покупка. Этот тренд сохранится в ближайшие пять лет.

Владимир: Отношение к безопасности у пользователей достаточно двоякое. Все думают, что можно человека взять за руку, показать его лицо телефону и можно будет оплачивать какие-то сервисы. Корпорации используют данные, наверное, не во благо, или во благо? Как ты смотришь на это, на то, что теперь людей можно заставлять что-то делать? Тебе, казалось бы, не нужна эта швабра или набор конфет, а ты их покупаешь и покупаешь. Понимаю, что для сервисов, как вы, это, наверное, большой плюс, но для людей есть ли в этом польза?

Дмитрий : Ну, здесь надо разделить вопрос на два. Если я захочу взять деньги с твоей карточки, я просто тебе пистолет к голове приставлю и заберу все деньги, и с Face ID так же. Если про вторую часть говорить, то это, безусловно, очень актуальный вопрос. Я считаю, что все, что можно, уже о людях собрали, это первое. Второе: естественно, что в интернете, в социальных сетях, да не важно где, берем уже по верхушке айсберга — есть поведенческая модель, да, она анализируется. Если ты все время покупаешь корм для рыбок, то в следующий раз тебе предложат сачок для рыбок, рыбок самих, новый аквариум и так далее. Потому что все анализируется по интересам, по таргетингу, по тому, где ты. Никогда не замечал, например, ты искал соковыжималку, а потом везде у тебя ее реклама?

Дмитрий Спиридонов, фото: страница Дмитрия в Facebook

Владимир: Конечно, конечно. Более того, ставлю в пример — в офисе у нас один айпи, и я понимаю, что кто-то идет в отпуск, если выходит реклама поездок в Египет, Испанию или еще куда-то. Потому что люди в офисе искали это.

Дмитрий: Да, вот, пожалуйста. Анализ данных. Это, конечно, зависит от человека, как он это воспримет. Он может воспринять это как зло, а может воспринять наоборот, как то, что упрощает его жизнь.

Владимир: Ну, ты сам своему мобильному телефону, компьютеру, разрешаешь хранить геолокацию, хранишь ли ты данные в облаке, или используешь режим «Инкогнито» в браузере? Как ты сам относишься к персональной информации, зная, что о тебе все собирают?

Дмитрий: У меня везде все открыто. Единственный момент, у меня на ноутбуке заклеена камера.

«В акционерах вместе с деньгами нужны компетенции»

Владимир: Дмитрий, что происходит с банками? Мы все привыкли к такой тиньковизации банковской сферы, и даже господин Греф признает, что отделения банков становятся уже не нужны. Все происходит удаленно, просто. Как вы к такому тренду относитесь?

Дмитрий: Ну, на самом деле, здесь громко звучит, что банки не нужны. Мне кажется, что они видоизменяются, причем рынок развивается такими темпами, что они на собственной инфраструктуре не успевают реализоваться. И один из самых трендовых банков, на мой взгляд, это «Тинькофф» , из-за его онлайн-системы. Я лучше выберу банк, где мне не нужно бегать.

Владимир: Они приложили к вам какую-то руку свою, так ведь?

Дмитрий: Да, Олег Юрьевич пришел и сказал: «Я хочу купить 55% вашей компании», — и купил. Как раз вот этот тренд, про который я сейчас говорю, что банки не успевают на собственной инфраструктуре развиваться, они начинают скупать одаренных ребят, какие-то стартапы, которые по компетенциям будут схожи с банковской деятельностью. То есть развиваться в сфере финтех.

Владимир: Олег Юрьевич что в вас увидел? Вы ходили просто по рынку, предлагали, вам нужны были деньги на развитие или как?

Дмитрий: Нет, на самом деле, мы на тот момент уже сами заработали деньги, и просто так нам деньги не нужны были. Если видеть в акционерах какого-то сильного игрока, то нужны вместе с деньгами и компетенции.

Олег Тиньков объявляет о покупке доли в Cloudpayments, фото: Rusbase

Владимир: Скажи, пожалуйста, если говорить про Олега Юрьевича, все люди привыкли, что он такой монстр, который подкалывает всех стартаперов, очень жесткий, иногда скандальный. Насколько комфортно с такой организацией работать вам?

Дмитрий: На самом деле, так его воспринимают люди-теоретики. Когда у тебя пятая точка прикрыта цифрами, то разговаривать с Олегом Юрьевичем ты будешь уже на другом уровне. Потому что он всегда оценивает только по делам, по фактически реализованным проектам, что у нас и произошло. У нас и цифры, и технологии, и сервис. Это не просто теория.

Владимир: Если вернуться к вопросу о будущем банков, все-таки что это будет через 5 лет, если немного помечтать?

Дмитрий: Ну, я это вижу так: вообще никаких проблем с заявлениями на размен пятитысячной купюры или где открыли карточку, туда и идите, — этого всего уже не будет. Это все в телефоне будет, в каком-то мобильном банке, и все без проблем, без нервов.

«Мы сделали ставку на сарафанное радио»

Владимир: Дмитрий, вам всего четыре года, а о вашей компании наслышаны люди Рунета, те, которые интересуются финансовыми системами. Как вам удалось, молодой компании (я так понимаю, что дедушек-миллиардеров у вас особо рядом с самого начала не было) развиться, продавать большим игрокам, зарабатывать неплохие деньги, какие ключи к такому успеху?

Дмитрий: Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я даже тебе больше скажу, мы ни рубля в маркетинг на то время не вложили. Только сейчас мы наняли маркетолога, буквально три недели до этого у нас никого не было.

На праздновании четырехлетия компании, фото: страница Дмитрия в Facebook

Владимир: Что это, вы просто как основатели были главными маркетологами?

Дмитрий: В том числе и сами вкалывали, и команда. Сделали ставку на сарафанное радио, потому что всегда за крупным игроком в своем направлении, будут крупные, средние, мелкие, и каждый друг за другом смотрит. Когда ты презентуешь «крупняку», и он тебе доверил свои платежи и убедился в том, что мы были правы, все остальное, вся индустрия подсасывается. Два сильных тела, по закону конкуренции, притягивают к себе в два раза больше аудитории.

Владимир: Я так понимаю, что вы работали, тратили кровь, тратили пот организма…

Дмитрий: Мы дарили впечатления, это самое главное. А когда впечатления еще и совпадают с тем, что ты получаешь нужный результат, то это вдвойне приятно.

Владимир: Ты помнишь тот момент, когда вы поняли, что вы все правильно сделали, правильно, что не остались работать в компаниях, а начали делать свой бизнес?

Дмитрий: На самом деле, не покидает это чувство, что еще что-то надо где-то. Пока не улетим, грубо говоря, на Марс — не успокоимся. Совершенству нет предела, все время надо двигаться.

Владимир: Говорят, что строительство своего бизнеса — это как строительство своего дома — стройка никогда не заканчивается. Но все-таки возможно ли предпринимателю передать бразды правления наемному СЕО и где-то за рубежом наблюдать за бизнесом, смотря в планшет и смотря на цифры, которые растут вверх, или все-таки реальный бизнес настоящие предприниматели никогда не отпустят? Мы видим, опять-таки, по упоминаемому тобой Олегу Юрьевичу, хотя деньги и есть, он все равно активно принимает участие в процессах.

Дмитрий: Ну, в какой-то момент придется к этому прийти, потому что в сутках 24 часа, начнем с этого. А основателю остается только идеология. То есть я на это вообще спокойно смотрю, что когда-то придется отдать кому-то. Ну, еще годика два, наверное, надо отладить все процессы, а потом уже передать в готовом виде.

«Мелкое предпринимательство, как минимум в центральной России, точно не душат»

Владимир: Дмитрий, давай поговорим про гайки или прозрачность, так называемую фискализацию всей отрасли платежей, любых, как оффлайновых, так и онлайновых платежей. Как ты мне напомнил, это 54 федеральный закон, то есть прозрачность проведения любых торговых операций, которые фиксируются не как раньше, когда продавец сдавал кассовую ленту в налоговую службу , потом это все сверялось, записывалось куда-то. А буквально, если ты совершаешь покупку сейчас, можно проверить, действительно ли прошла покупка в налог. Правильно?

Дмитрий: Да, в режиме онлайн попадают данные покупки уже в налоговую.

Владимир: То есть фактически любой магазин теперь обязан моментально сообщать о том, что покупка произошла и деньги получены, соответственно, платить налоги?

Дмитрий: Да.

Владимир: У нас же страна, если честно, любит некоторые секретики: прикрыть номер автомобиля или не заплатить какой-то налог. Ты думаешь, к чему это все приведет и не душат ли предпринимателей, или, наоборот, сейчас мы станем прозрачной и правильной страной с финансовой точки зрения?

Дмитрий: Не знаю, если сравнивать налоги, я считаю, что у нас мелкое предпринимательство, как минимум в центральной России, точно не душат. У нас ведь сделал ИП, и под 6% торгуй. А тренд сейчас такой, что налоговая стала уже отслеживать переводы между физическими лицами. Если ты получил на карточку от группы физических лиц переводы свыше 300 тысяч рублей, все, уже к тебе будут вопросы, налоговая может спокойно узнать, откуда у тебя эти деньги. Если она их признает доходом от предпринимательской деятельности, то будешь платить налоги. Потому что, если с таких доходов ты как физическое лицо платишь 13%, мне кажется, выгоднее взять 6% ИП и спокойно торговать, зарабатывая при этом.

Владимир: Все люди, все предприятия будут стремиться быть абсолютно белыми, иначе скоро абсолютно ничего невозможно будет делать, правильно?

Дмитрий: Конечно. Но здесь не только предприниматели. Сами покупатели, к ним тоже будут вопросы. Сейчас участились случаи — откуда у тебя на счету появились такие деньги, если ты официально заплатил налоги с зарплаты столько-то. То есть у тебя 100 рублей, а зарплата 50 рублей, где ты их взял?

Владимир: То есть, получается, нужно обеляться и заниматься законным бизнесом?

Дмитрий: Мы к этому идем и точно придем. И додавят, и гайки закрутят. Я считаю, что экономика пока еще выдерживает.

Владимир: Ты считаешь, что люди, которые говорят, что их душат — это плохие танцоры со штанами, которые никак не подходят их телу? Вот у тебя все хорошо, у меня более-менее все успешно, и мы говорим: «Да нет, в этой стране можно работать», — а многие жалуются. Что это?

Дмитрий: Я знаю, что есть убыточные регионы, где нет своих предприятий, естественно там налоговая дуркует. Например, здесь Забайкальский край, город Чита, там дотационный край, естественно, налоговая будет вытрясать последние деньги. Не захочешь уже ничем заниматься. Все зависит от бизнеса и от региона.

«Наша задача — безболезненная оплата»

Владимир: Дмитрий, куда дальше Cloudpayments смотрит, что будет вашей новой вершиной?

Дмитрий: Моя идеология — это оставаться технологическим лидером в нашей отрасли, это первое. Вторая амбициозная цель — это, конечно, ну, хотя бы 25% рынка в России.

Владимир: Ну, а сейчас кто-то владеет 25%?

Дмитрий: Насколько я знаю, свыше 25% сейчас, по-моему, «Альфа Банк» , а остальное все другие игроки делят. Скажем так, есть банки, и есть такие платежные сервисы, как мы. Если брать про наших коллег по цеху, то, получается, в первой тройке сидят, по-моему, «Яндекс. Касса» и кто-то еще. Ну, даже если победить такого монстра, то, я считаю, жизнь прожита не зря.

Владимир: Это реалистично?

Дмитрий: Ну, реалистично, тем более, что у нас, как говорится, в большой семье такой мощный банк, поэтому почему бы и нет. Главное — поставить цель и стремиться к этому.

Владимир: То есть ты считаешь, что технологии — это эффективный бизнес? Рано или поздно, несмотря на какие-то инструменты, которые есть у других игроков, можно стать лидером, можно получить большое количество клиентов. Делали ли вообще какие-то компании так в нашей истории?

Дмитрий: Вот я тебе приведу даже пример. Нажимаешь кнопочку «Оплатить», с тебя просят номер телефона, почту. Это же полный бред, это ухудшает конверсию, тебя засыпает спамом. Минимум лишнего и импульсная покупка. Наша задача — безболезненная оплата, чтобы с легкостью человек расстался с деньгами и получил впечатление от покупки.

Владимир: Ну, KPI о котором ты говорил, про 25% российского рынка, это, конечно, хорошо. А твой личный KPI, когда ты себя почувствуешь более счастливым человеком? Что такое предпринимательское счастье, кроме денег? Потому что деньги в какой-то момент становятся счетом в игре.

Дмитрий: Нет, для меня деньги второстепенны. Для меня личная амбиция — это когда ты создал что-то, где работает тысяча человек, и все они счастливы, разбиты все шаблоны, у тебя самая лучшая мотивация, у тебя 0% текучки, ты лидер в своей индустрии, о тебе все говорят — вот это самая большая награда.

Владимир: Слушай, ну, отличный тост, я тебе желаю, чтобы у тебя все сбылось. Спасибо, что был с нами!