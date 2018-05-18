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4 знаменитые девушки откровенно рассказывают о своих недостатках
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4 знаменитые девушки откровенно рассказывают о своих недостатках 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Хиллари Дафф
"Знаете, что меня по-настоящему удивляет? Каким образом модели рожают второго, третьего, четвертого ребенка, а на следующий день выглядят так, как будто и вовсе не были беременны? Я вот, когда ждала своего малыша, все время чувствовала себя по-разному — да и после родов меня бросало из стороны в сторону. В том числе и в плане веса. Это я еще молчу про растяжки!"
Дженнифер Лоуренс
"Любая диета — это расстройство пищевого поведения. Надо питаться нормально. Хотя кого я обманываю: сама могу запросто положить на пиццу лапшу из забегаловки и все это съесть. И знаете, в моем случае прокатывает! Очень легко всем нравиться, когда ты уже знаменит. Но вот каково в этом смысле новичкам? У них нет за плечами ни «Оскаров», ни громких проектов. И вот уж им как раз не простят ни единого лишнего килограмма".
Кейт Уинслет
"Не хочу зацикливаться на своем весе. Это неправильно. Девчонки, думайте о том, что на самом деле важно! Здоровье, семья, дети. Все остальное — ерунда. Я неслучайно устроила скандал, когда на обложке одного очень известного журнала меня безжалостно отфотошопили. Не хочу быть дурным примером. Да, у меня есть целлюллит. Кому какая разница?"
Адриана Лима
"Не стоит думать, что модели безукоризненно выглядят 24/7. Да, я усердно готовлюсь к шоу и очень интенсивно тренируюсь. Но потом становлюсь нормальным человеком! Так что не питайте иллюзий"
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