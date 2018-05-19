Дибала — Буффону: ты был моим капитаном, я буду скучать по тебе

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что будет скучать по голкиперу Джанлуиджи Буффону , который покинет команду по окончании сезона.

«1000 матчей вместе, 1040 дней, улыбки, радость, слёзы и объятия. Ты очень многому меня научил, ты был моим капитаном, с которым я достиг всех своих целей в футболе на данный момент. Желаю тебе лучшего будущего. Такого, которое ты заслуживаешь, мой капитан.

Я буду скучать по тебе. А теперь давай разделим удовольствие вместе ещё один раз", — написал Дибала на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, сегодня состоится последний матч Буффона за «Ювентус». Встреча с «Вероной» в рамках 38-го тура чемпионата Италии начнётся в 16:00 по московскому времени.