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Дибала — Буффону: ты был моим капитаном, я буду скучать по тебе
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Дибала — Буффону: ты был моим капитаном, я буду скучать по тебе 

Чемпионат.com 5 часов назад
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что будет скучать по голкиперу Джанлуиджи Буффону, который покинет команду по окончании сезона.
«1000 матчей вместе, 1040 дней, улыбки, радость, слёзы и объятия. Ты очень многому меня научил, ты был моим капитаном, с которым я достиг всех своих целей в футболе на данный момент. Желаю тебе лучшего будущего. Такого, которое ты заслуживаешь, мой капитан.
Я буду скучать по тебе. А теперь давай разделим удовольствие вместе ещё один раз", — написал Дибала на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, сегодня состоится последний матч Буффона за «Ювентус». Встреча с «Вероной» в рамках 38-го тура чемпионата Италии начнётся в 16:00 по московскому времени.
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