Пушной: Я не Панин, меня животными не напугать!

Гостем утреннего шоу «Подъемники» стал певец и музыкант Александр Пушной. Он рассказал ведущим НАШЕго Радио о том, почему перезаписал все ранние каверы, о «конфликте поколений» на почве «разных Егоров», а также признался, что пел с собакой.

— Привет, Саша. Мы знаем, что недавно ты перезаписал и перепел все старые песни. Зачем?

— Все началось с того, что у меня появилась новая гитара. Я взял этот инструмент, стал перепевать все свои старые песни и понял, что анажировки получатся новые.

— Какая-то особенная гитара?

— По звучанию — просто гитара-шестиструнка плюс еще две струны в бас. Когда у тебя меняется сочетание инструмента и давно известных тебе композиций, появляется некая искра. Я это все начал записывать старым-добрым способом в четырех стенах квартиры…

— Наверное, нужно иметь большую ладошку, чтобы играть на такой гитаре?

— У меня она и так не маленькая, но проблема не в ладошке. Ты привыкаешь к определенной широте грифа и прилетаешь пальцами туда, где, скажем, всегда была нота «до», а получаешь звук на кварту ниже. То есть пришлось переучиваться попадать в струны.

Зато потом, когда берешь в руку «шестиструнку», ощущение, будто взял балалайку.

— Скажи, тебя радует, когда твои видео неожиданно набирают в соцсетях миллионные просмотры?

— Я не знаю, как это происходит. Мне кажется, что в этом заслуга YouTube, у которого хорошая система набора «твоей» аудитории. Есть два варианта набрать просмотры. Первый — это заниматься «посевом», когда ты сам раздаешь все ссылки и в 90% случаев попадаешь не в свою аудиторию. Второй — выложить материал и ничего не делать, пусть YouTube сам рассовывает тем людям, которые, как ему кажется, это смотрят.

— Мы видели твои ролики, которые были связаны с гитарными примочками и которые тоже набирали больше миллиона просмотров. У нас в мире так много гитаристов? Кто эти люди?

— Для меня это осталось загадкой. Среди этого миллиона нет и 10% тех людей, которые играют на гитаре, разбираются в этом и собираются дальше этим заниматься. Остальные 90% — это люди, воспринимающие информацию, как некий аттракцион. Если тебе покажут интересную программу про изготовления дизельного двигателя и примерами — ты тоже это посмотришь, хотя и не собираешься разбирать и собирать его дома. Интересно как оно работает. Тем более что современная молодежь разбирается во всем, а уж покритиковать — это завсегда.

— Слушатели интересуются: Вы — замечательный исполнитель, но зачем Вы начали писать свои песни?

— Я уже отрекся от этого. После первого кавера на восьмиструнке я понял, что вернулся в это русло. Все песни, на которые я делаю каверы, нравятся мне в оригинале.

— Как думаешь, тот жанр, в котором ты пишет свои песни, новое поколение воспринимает?

— С песней «Кто вы» произошла удивительная история. Я ее написал под настроение, она еще совпала со словами какого-то старика, который на людей также кричал, только матом. Лежала песня и вдруг ее неожиданно стали смотреть. И каждый в этой песне увидел что-то своей.

Со мной вообще много интересных историй происходит. Помню, выступал на дне рождения у 17-летней девочки, спел программу, а потом меня попросили исполнить «что-нибудь из Егора». Я, естественно, запел песню Летова. И тут меня девочки останавливают и уточняют: «Из Крида, пожалуйста». Вот так я понял, что у меня с молодежью еще и Егоры разные.

— Откуда у тебя силы на столько проектов и концертов сразу?

— Сил нету. Мой предел — три концерта подряд. На четвертом уже садится голос, пропадает энергия… Западные музыканты ездят на гастроли с врачами, массажистами, собственными поварами….

— Поклонники спрашивают про дуэт с животными… Есть планы?

— Я уже пел с псом. Мы делали сюжет о том, как собаки реагируют на звуки, в том числе на губную гармошку. Я даже курицу гипнотизировал. Так что меня животными не напугать, я вам не Панин!

— Есть у тебя амплуа, от которого хотелось бы избавиться?

— Хотелось. Так повелось, что я для музыкантов и зрителей — клоун. Но избавиться от этого амплуа невозможно. Хочется иногда посидеть с музыкантами на одной скамеечке, поговорить серьезно о музыке, а они улыбаются так странно. Плюс в том, что мне все прощают. С другой стороны, я никогда не смогу выпустить «серьезный альбом».

В рок-среде все должны быть аутентичными. Не дай Бог сделать на себя какой-то кавер — все, ты выпал из обоймы.

— А комплементы тебе музыканты делают? Скажем, пересеклись на корпоративах, ты сыграл, тебя похвалили.. Бывает?

— Они меня реально не знают. Воспринимают только как ведущего или клоуна, который урвал себе места на вечеринке. Для меня было большим испытанием «НАШЕСТВИЕ». В первый раз народ разбрелся, пока мы настраивались. Во второй и третий наш приезд публика уже с удовольствием приходила конкретно на нас. То есть аудиторию надо набирать. А в плане отношения ко мне — лучше пусть так.

Самый приятный комментарий, который я читал о себе: «Я Пушного никогда не любил, а теперь вообще бесит!»

Накануне Александр Пушной дал концерт в «Главclub green concert». Музыкант представил новую программу, изюминкой которой стало исполнение любимых и давно известных всем композиций на восьмиструнной гитаре.