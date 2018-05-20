Певица Луна — о важности образа, работе в Америке и отношении к Москве

Портал Москва 24 продолжает серию публикаций о девушках, формирующих столичную музыкальную сцену. Сегодняшняя героиня, украинская певица Кристина Бардаш, известна России как Луна. В своем интервью она поделилась мыслями об известности, поэзии и расширении своего проекта.

Певица Луна не особенно нуждается в представлении: за последние пару лет ее песни, обойдя стороной ротации радиостанций и эфиры музыкальных телеканалов, стали известны всему интернету. С ее приходом стало понятно: «грустный дэнс» с налетом эстетики девяностых родом с Украины — это и есть та самая музыка, которой так не хватало поклонникам Ланы Дель Рей, выросшим на песнях Евы Польны. Придя к успеху с помощью «сарафанного радио», сегодня Луна с легкостью собирает Крокус Сити Холл, демонстрируя на сцене шоу, по уровню соперничающее с мировыми звездами, а также пишет третий альбом и мечтает о покорении новых горизонтов.

Об известности Я заметила, что когда люди меня узнают и подходят ко мне на улице, первое, что они делают — идут обниматься. Значит, мои песни задевают какие-то очень личные интимные моменты в их жизни, поэтому они воспринимают меня как друга. Очень круто, что этот толчок и поворот в судьбе дал мне больше перспективы и широты для развития своей мысли.

Теперь я не сомневаюсь в себе, хотя многие ко мне стали относиться по-другому: типа, это же Луна, к ней нужен какой-то другой подход. Порой даже до слез доводит: раньше все было как-то проще, а теперь «ну ты же что-то кому-то должна». Настоящие друзья остались, а все остальные потихонечку уходят. Меня узнают, мне пишут очень много позитива, наверно, негатив тоже пишут за спиной — в общем, это все поток энергии, и от меня зависит, в какую сторону я его направляю. Поток сильный, и если я соберусь с силами, то все пойдет хорошо.

О символизме Луны Луна — это собирательный образ глубины женской души. Порой даже женщины в это не верят, а мне, наоборот, иногда даже сложно с тем, что я настолько все чувствую… Луна — это показатель для всех женщин, что если поверить своему сердцу, то можно построить счастливую женскую жизнь. Я на пути. Я понимаю, что мне еще долго до идеала, но я уже сделала много серьезных вещей. Методом проб и ошибок я иду к идеалу и не остановлюсь на полпути.

Каждый раз кажется, что я уже такая умная и много чего знаю — и каждый раз какая-то новая ситуация, с которой сталкиваешься. Это как самопознание и познание мира, которое реализуется в конечном итоге и в проекте, приходит в мои песни и формирует мой образ. А сложные ситуации в итоге разрешаются каким-то магическим образом, может быть даже из-за Луны, потому что она сама по себе владеет магической энергией. Она стала для меня оберегом, который все отражает, во взаимодействии с внешним миром.

О важных изменениях в жизни За последние полтора года у меня появилась опора, земля под ногами. Стало легче и сложнее одновременно. С одной стороны, больше ответственности, запросов от людей (я говорю не только о слушателях, а даже о тех людях, с которыми сотрудничаешь). С другой стороны, стало легче в том плане, что теперь я конкретно понимаю: мои мысли и видение вызывают у людей резонанс и цепляют их, значит, мой посыл работает. Если раньше возникали какие-то сомнения (ой, а не слишком ли это лично, стоит ли это выносить на показ), то сейчас я поняла, что именно этого людям не хватает.

Об идеале Идеал — это когда у тебя внутри нет конфликта с самой собой. Не в общении с кем-то или каких-то реалиях, а когда ты просыпаешься с утра и тебя ничего не гложет — ты просто счастлив, и материальный мир тут ни причем. Сейчас у меня непростой момент в жизни, я могу и поплакать, но внутри остаюсь спокойна.

Чтобы жить в этом мире, либо мы уходим в монахи и отрекаемся от материального мира, сидим всю жизнь в горах, или находим какой-то баланс. Я материальный человек и живу в городе. Хотя я и мечтаю иметь в будущем свой загородный дом и ездить туда. Иногда думаю: все, хочу вставать по утрам, наступать на землю и никого не видеть, мне нравится природа. Но я же понимаю, что я человек-контраст, завтра мне захочется на сцену, чтобы все на меня смотрели.

Об Америке Первая мысль реализовать музыкальный проект у меня зародилась в Америке, но я начала этим заниматься уже по возвращении домой, где-то через год. Лос-Анджелес был идеальной почвой для первого этапа. Сейчас я вспоминаю Америку, всех людей, которых там знаю, как ко мне там относились еще до того, как у меня было какое-то дело, и мне было бы интересно вернуться туда и попробовать сделать что-то там.

В тот момент я не понимала, в чем сильна, а сейчас вижу: мне еще есть, чего достичь здесь, так как моя музыка не совсем еще вхожа в массы. На данный момент я понимаю, что меня слушает самая классная публика, которую я могла бы себе представить. Но это не широкие массы. Хотелось бы немного повернуть культуру и расширить диапазон восприятия людей. И вот сейчас у меня вопрос: как мне выйти в массы, не став при этом «тунц-тунц-туру-тунц». Как только я разрешу этот вопрос и заработаю денег, можно будет спокойно поехать в Америку, чтобы сидеть там и писать четвертый альбом.

О поэзии Я очень люблю русскую поэзию, обожаю Александра Блока. Порой ничего не читаю, кроме его сборника, где вокруг все эти калитки, форточки, стены и все так просто — мне очень близки его метафоры, они вдохновляют. Очень нравится слог Цветаевой, Ахматовой, Пастернак. В молодости, естественно, нравился Маяковский, но сейчас я все же склоняюсь в сторону Блока (Маяковский для меня уже слишком пестрый). У Пушкина очень красивый слог, но его время для меня слишком далеко, а когда я читаю Блока, он словно сейчас рядом со мной находится.

Из западных очень нравится Роберт Бернс . Он мужчина, но насколько он похож со мной душой, я даже взяла его строки в свою песню «Поцелуи»: первый куплет песни и припев — это из его стихотворения.

О развитии проекта Мы стараемся от души, у нас нет каких-то постановщиков и идеологов, мы все делаем сами. Дай бог, у нас будет дальше больше концертов, хочется больше ездить. Мы не тот проект, который создается на два года, чтобы сорвать куш. Мне очень повезло с музыкантами — это не какие-то сессионщики, а люди, которые реально вкладываются в проект.

"Луна" — интересный многогранный проект, который может развиваться в разных направлениях. Это может быть и кино, и мода, и арт-объекты. Я смотрю на «Луну» еще и с точки зрения продюсирования, анализируя, какая это публика, что ей интересно, что ей можно дать, чтобы при этом и самой развиваться. Я очень довольна тем плацдармом, который у меня уже существует. Например, ко мне обращаются многие фэшн-бренды с целью подарить мне вещи за рекламу. А у меня есть свой стиль, свое видение — можно же замутить свои шмотки, у себя их пиарить и тут же продавать, но для этого нужна команда, потому что я этим заниматься не буду: у меня гастроли, ребенок, семья, миллион всего. Но во мне есть этот продюсер, я готова направлять, развивать, давать задания и поле, имя для реализации.

Есть идея снимать видео: наш ролик «Грустный дэнс» взяли в Лондон на выставку и показывали в комнате, где с четырех сторон на каждую сцену проецировалось видео. При этом само видео было снято просто на iPad в помещении, где проходила выставка. Так что это тоже целый пласт.

О сохранении энергии Чем дальше заходит в плане успеха, тем больше приходит в голову идей. Главное — научиться ладить с этим миром, потому что порой все так просто, жизнерадостно и классно можно рассказать, а порой мне сложно пойти с кем-то переговорить, потому что люди меня не понимают. Это и есть мой путь: найти баланс своего мечтательного образа прекрасной жизни в голове и реальности. Нужно быть опытным, мудрым, не расстраиваться по пустякам, созидать, медитировать, идти на правильные компромиссы в плане сохранения своей энергии.

Бывают периоды, когда я могу провести десяток встреч за день и сходить на несколько тренировок, а иногда хочется сидеть дома, спать и есть. Главное — грамотно распоряжаться своим временем и спать, сна у женщины должно быть не меньше восьми часов. Женщина без энергии — это мегера, все, что угодно, кроме магической жрицы, которая может одним поворотом кисти повернуть ситуацию вспять и сделать то, что ей хочется.

О восстановлении после концертов Меня восстанавливает здоровая пища, пешие прогулки, спорт, времяпровождение с моей семьей и природа. Если я приехала с гастролей, я либо уезжаю на отдых на пять дней со своими близкими, либо составляю расписание и иду по всем своим косметологам, массажистам, тонировать волосы, делать маникюр и все то, что меня освежает, делает красивее. Либо вещь себе новую покупаю.

О Москве В первый раз, когда я приехала в Москву, со мной была только моя младшая сестра, чтобы поддержать. Недавно только я сидела и думала, что за бред я придумала, и тут уже еду в Москву фоткаться в Esquire. И вот я, девочка, которая одевается в секондах, туда приезжаю, и меня одевают во все эти одежды, я чувствую себя Золушкой, которую нарядили в платье, а потом после съемки мы едем в метро, и я пою «А я иду шагаю по Москве». Такое состояние — вот я, приехала, добиваться успеха.

В Москве мне очень нравятся Патриаршие пруды (там вообще особая атмосфера, в этом районе я бы жила), Парк Горького, район Кузнецкого моста — там очень приятно прогуливаться.

О важности образа Вещи для меня — это отражение моего внутреннего состояния и настроения. Это проявление идет больше именно в сценическом образе, потому что в жизни я предпочитаю ходить в удобной одежде, как Стив Джобс . Но все равно я девочка, мне нравится мода. Это как медитация своего рода, которая отвлекает от всякой фигни насущной. Пошла в магазин, купила одежду — и все сразу нормально. На сцене и подавно, каждый образ — вспомогательное средство для того, чтобы перестроиться, как новая краска.

Коротко — о главном У кого бы ты хотела выступить на разгореве? — Daft Punk Что бы ты себе сказала, если бы встретила себя в 16 лет? — Я бы сказала, не истязай себя по мелочам, береги свои нервы — от них зависит длительность твоей молодости. Бейонсе или Ева Польна ? — Ева Польна, конечно. Поп или рок? — Поп. «Вечерний Ургант» или вечер с Netflix ? — «Вечерний Ургант». Европа или Азия? — Все-таки Европа. VHS или DVD? — Конечно, VHS! Собаки или кошки? — Кошки. 1998 или 2018? — 2018.

Лиза Минаева