Ещё
Жиру: «Будет грустно, если Конте уйдет из „Челси“ по итогам сезона»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жиру: «Будет грустно, если Конте уйдет из „Челси“ по итогам сезона» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Французский форвард «Челси» Оливье Жиру после победы в Кубке Англии признался, что ему было бы обидно, если бы команду по итогам сезона покинул ее нынешний главный тренер Антонио Конте.
«Будет грустно, если наш тренер уйдет по итогам сезона. Нам нужно двигаться дальше. Сейчас у меня на повестке дня чемпионат мира-2018, но после него придет время подумать о следующем сезоне. Я хочу выиграть несколько трофеев в «Челси», — приводит слова Жиру Sky Sports.
Конте стал тренером «Челси» в 2016-м и в первом же сезоне с командой выиграл чемпионат Англии. В сезоне 2017/18 лондонский клуб занял в таблице АПЛ пятое место и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
SPORT24.ru: последние новости
Маркизио: «Пересматриваю пресс-конференцию Буффона и жду другого конца» Федерация футбола Аргентины извинилась за пособия о соблазнении русских девушек на ЧМ-2018 Бардзальи назвал Буффона величайшим вратарем в истории футбола
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нижнее белье в диснеевском стиле возмутило Сеть75
5 стран, где очень не хватает мужчин19
Кровь и нищета: вот так нас представляют на Западе281
Советские бренды, известные всему миру184
Тест: кого обзывали «колупаем» и «захухрей»?10
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
01:33
Василий Ливанов: «Я боюсь своего сына»
Люди
19:45
На Марсе обнаружили «мобильный телефон»
Вещи
03:24
Необъяснимая иллюзия шокировала пользователей Сети
Безумный мир
13:56
Сюда вы захотите помчаться немедленно
Места
11:29
Испанцы сделали дрон из пиццы
Вещи
04:24
Что вы купите по ценам СССР
Безумный мир
00:52
НЛО распался на две части в небе над Англией
Безумный мир
10:19
Детские вопросы, которые ставят учёных в тупик
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение