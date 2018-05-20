Жиру: «Будет грустно, если Конте уйдет из „Челси“ по итогам сезона»

Французский форвард «Челси» Оливье Жиру после победы в Кубке Англии признался, что ему было бы обидно, если бы команду по итогам сезона покинул ее нынешний главный тренер Антонио Конте.

«Будет грустно, если наш тренер уйдет по итогам сезона. Нам нужно двигаться дальше. Сейчас у меня на повестке дня чемпионат мира-2018, но после него придет время подумать о следующем сезоне. Я хочу выиграть несколько трофеев в «Челси», — приводит слова Жиру Sky Sports.

Конте стал тренером «Челси» в 2016-м и в первом же сезоне с командой выиграл чемпионат Англии. В сезоне 2017/18 лондонский клуб занял в таблице АПЛ пятое место и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.