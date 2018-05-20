Владимир Пресняков нежно поздравил жену и прилюдно назвал ее домашним прозвищем

«Моя Любимая ТУСЕНЬКА Спасибо Тебе что делаешь меня счастливым вот уже 14 лет с Днем Рождения Тебя», — написал мужчина.

Наталья, в свою очередь, называет мужа «Преснячком».

А вам нравится эта пара?

Фото: instagram