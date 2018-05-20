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Владимир Пресняков нежно поздравил жену и прилюдно назвал ее домашним прозвищем
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Владимир Пресняков нежно поздравил жену и прилюдно назвал ее домашним прозвищем 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
«Моя Любимая ТУСЕНЬКА Спасибо Тебе что делаешь меня счастливым вот уже 14 лет с Днем Рождения Тебя», — написал мужчина.
Наталья, в свою очередь, называет мужа «Преснячком».
А вам нравится эта пара?
Фото: instagram
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