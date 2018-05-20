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Маркизио: «Пересматриваю пресс-конференцию Буффона и жду другого конца»
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Маркизио: «Пересматриваю пресс-конференцию Буффона и жду другого конца» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио попрощался с покидающим команду 40-летним вратарем Джанлуиджи Буффоном.
"Дорогой Джиджи, мы продолжаем пересматривать на своих экранах твою пресс-конференцию. И каждый раз, хоть я и знаю, как все закончится, надеюсь на другой исход.
Когда ты пришел в клуб, я был чуть больше, чем ребенком, хорошо знающим ценность того, чтобы нести мешок тем, кто больше меня.
С самого начала ты, Дель Пьеро, Недвед, Каморанези и Трезеге подали мне пример и показали, что значит носить футболку «бьянконери». Наблюдая за тобой каждый день, я понял каким игроком хочу быть, и узнал ценности, которые сопутствую мне всю жизнь.
Каждый встречает в жизни людей, от которых получает гораздо больше, чем может дать в ответ. Для меня один из таких людей ты. Твои слова всегда попадали в цель, но иногда хватало и взгляда. То, как ты любил наши цвета, продолжит вдохновлять целое поколение. Я только что досмотрел последний повтор твоей пресс-конференции. Ничего хорошего, конец все тот же”, — написал Маркизио в «Инстаграме».
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